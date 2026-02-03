我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰透過經紀人老婆向袁惟仁哀悼：「辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」（圖／記者吳翊婕攝影）

《NOWNEWS今日新聞》整理今（3）日娛樂看點：2月2日無遺是演藝圈中最令人傷感的日子，先是去年送走因肺炎離世的大S（徐熙媛），昨日又送走57歲知名音樂人袁惟仁，據家屬透露，袁惟仁在臨終前心跳一度恢復，親姊床邊一句話成為最後送別，讓他安心嚥下最後一口氣；《超級星光大道》最強踢館大魔王蕭敬騰追憶評審袁惟仁，感謝「小胖老師」對音樂的付出；大S忌日一週年，金寶山紀念雕像揭幕，「七仙女」幾乎到齊唯獨Makiyo沒到，引發外界熱議。有「小胖老師」之稱的音樂人袁惟仁昨日病逝享年57歲，消息震撼演藝圈，回顧病程，他自2018年腦溢血後長期臥病，近年由家人輪流照護，今年初病況急轉直下住進加護病房，2日清晨一度心跳停止、短暫恢復後再度惡化。據了解，袁惟仁親姊姊回到病床旁輕聲對他說：「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。」不久後袁惟仁安然離世，這句話也成為家人與袁惟仁之間最後、最溫柔的道別。袁惟仁的身影，對許多觀眾而言深植於《超級星光大道》，他以溫厚卻專業的評審風格，留下「加油，好嗎？」的經典口頭禪，也見證選秀世代的誕生，當年以「踢館魔王」掀起話題的蕭敬騰，正是被他高度肯定的代表之一，得知噩耗後蕭敬騰透過經紀人老婆Summer致意，感性送別：「謝謝小胖老師對音樂的付出，辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」一句話道盡後輩對前輩的敬重。女星大S（徐熙媛）忌日一週年，家屬於金寶山為她設立的紀念雕像正式揭幕，當天細雨綿綿，昔日閨蜜團「七仙女」幾乎全員到場僅Makiyo未現身，經紀人表示已私下表達思念，揭幕時由具俊曄親手完成，S媽情緒潰堤，小S哽咽致詞，形容細雨正是姊姊的風格，儀式尾聲眾人輕聲合唱、相互擁抱，為這段思念留下安靜而深刻的畫面。