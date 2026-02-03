長年關照袁惟仁的藝人紀寶如接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時悲痛表示：「小胖老師回到天家，在上帝懷中，沒有病痛是好的，家屬不捨但有心理準備。」

▲袁惟仁（如圖）大體仍於台東殯儀館，告別式將在農曆春節後、回到台北舉辦。（圖／翻攝自微博）

袁惟仁過世無病無痛！紀寶如：家屬有準備

「我們只能表示不捨，但或許小胖老師回到天家，在上帝懷中，沒有病痛是好的，家屬不捨但有心理準備，因這幾個月都時好時壞，如果有我們能做的一定大家都會協助，感謝。」

▲紀寶如（如圖）將協助袁惟仁後事安排。（圖／記者葉政勳攝影）

▲袁惟仁生平小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

音樂人袁惟仁昨（2）日驚傳過世消息，享年57歲。袁惟仁生前好友楊貴媚、黃韻玲等親友透露，目前大體仍於台東殯儀館，告別式將在農曆春節後回到台北舉辦。楊貴媚表示，袁惟仁初步死亡原因是臥床8年器官退化，加上多重併發症離世，袁惟仁昨下午傳出死訊，黃韻玲透過社群證實，引發各界不捨，《NOWNEWS今日新聞》今稍早詢問紀寶如相關後事，她語帶難過地說，另外，生前關懷袁惟仁多年的楊貴媚，也透露對方不是如外界說在家中病逝，而是在加護病房安詳離開，後事部分，家屬擔心想來送別的親友，會有快過農曆年的顧慮，因此告別式會在過年後、回到台北舉辦；另一好友游鴻明則表示，一切後事安排以袁惟仁家屬為重，「我們做為好朋友會盡力協助配合！」相當痛心。事實上，去年12月紀寶如出席活動才聊及袁惟仁近況，「其實小胖老師沒有大家想像中嚴重，因為肺發炎還在住院，目前康復中，謝謝大家關心，我們都會為他禱告。」同時透露，袁惟仁經濟狀況還過得去，因為身旁家人、好友都會伸出援手，有一群好朋友都在幫他」，怎料1個月過去，袁惟仁撒手人寰，令人感嘆。