袁惟仁婚變！陸元琪遭小三嗆聲、離家出走

袁惟仁過世！陸元琪念情分、協助後事處理

音樂人袁惟仁昨（2）日離世，生前與前妻陸元琪的婚姻故事成為話題，2人2002年結婚，女方2003年生下兒子，2005年起男方於外地工作、不返家，偶後發現對方外遇，陸元琪還接到小三打電話嗆聲：「他比較愛我，妳快離開吧！」讓她心有不甘，為了子女硬撐婚姻，直到2015年，已經國中的兒子看見陸元琪落淚，沉甸甸地說：「媽咪妳要開心」，1句話當下猶如當頭棒喝，陸元琪才在隔年與袁惟仁離婚，斷開13年多關係。陸元琪2003年生下兒子，2005年起袁惟仁開始頻繁跑外地工作，當時還懷著女兒的她，獨自照料家庭起居，久久才見到袁惟仁一次，不久後，她得知袁惟仁在外出軌，還接到小三打電話嗆聲：「他比較愛我，妳快離開吧！」陸元琪不甘示弱：「你要就給妳吧！」陸元琪悲憤不已，帶著子女離家出走，「很茫然，不知道自己要去哪裡」，一番折騰之後，她決定為了子女守住家庭，繼續和袁惟仁保持夫妻關係，直到2015年，懂事的兒子看見她暗自落淚，安慰地說：「媽咪妳要開心」，此句話猶如當頭棒喝，喚醒陸元琪。2016年底，陸元琪離婚袁惟仁，獨自撫養一對兒女，她曾經感性發文，分享離婚後從如何撐起家庭、自身心境變化的過程，觸動不少為人父母的心。如今袁惟仁過世，她依然念在舊時情分，從旁協助其後事，透過經紀人表示，給予自己和孩子空間，感謝體諒。