▲賴銘偉（如圖）2008年於第2屆《超級星光大道》奪下總冠軍。（圖／星光娛樂提供）

賴銘偉被袁惟仁罵：爛咖！《星光》選秀內幕曝光

▲賴銘偉（如圖）哀悼袁惟仁無病無痛、安詳自在。（圖／翻攝自超級星光大道YouTube）

▲袁惟仁生平小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

音樂人袁惟仁昨（2）日過世，因臥床8年、器官退化，多重併發症之下離開人間，各界痛心不捨，其生前最為人知曉的是於歌唱選秀節目《超級星光大道》擔任評審，直率、犀利的言語風格令人敬畏，被稱作「小胖老師」，當中歌手賴銘偉在第2屆賽事中遭袁惟仁撂下狠話：「是個爛咖」，他本人透過社群回憶這段往事，「人生中的好人，不一定都是說給你好聽話」，讓人看了鼻酸。賴銘偉昨透過社群IG、Threads同步發文，回憶起2007年間比賽時的種種，袁惟仁總是出言不遜，擺著一副臉色、言詞犀利地講評，使大多參賽選手都心生畏懼，「有一天在家裡突然接到一通電話，原來是小胖老師，他語重心長跟我說了很多，從質疑、責備、再回到鼓勵、建議，我印象中最難忘的一句話，他說：『銘偉，就算你跳八家將，他X是個爛咖、你也要努力把自己扭轉過來。』那時聽到這句其實很生氣。」備受袁惟仁指教，賴銘偉當下有人格被質疑的感受，「我心裡想，你他X愈是看不起我這樣的人，我就做給你看，後來在總決賽我帶著八家將，畫上視覺系的妝唱著亂彈阿翔的〈良心〉，我想給自己的舞台一個交代，最後得到了冠軍，在最後一首歌演唱〈春泥〉時，我很驚訝小胖老師給了我滿分⋯⋯19年前的記憶歷歷在目，人生中的好人，不一定都是說給你好聽話⋯⋯。」藉此哀悼袁惟仁無病無痛、安詳自在。