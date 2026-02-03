音樂人袁惟仁昨（2）日過世，因臥床8年、器官退化，多重併發症之下離開人間，各界痛心不捨，其生前最為人知曉的是於歌唱選秀節目《超級星光大道》擔任評審，直率、犀利的言語風格令人敬畏，被稱作「小胖老師」，當中歌手賴銘偉在第2屆賽事中遭袁惟仁撂下狠話：「是個爛咖」，他本人透過社群回憶這段往事，「人生中的好人，不一定都是說給你好聽話」，讓人看了鼻酸。
賴銘偉被袁惟仁罵：爛咖！《星光》選秀內幕曝光
賴銘偉昨透過社群IG、Threads同步發文，回憶起2007年間比賽時的種種，袁惟仁總是出言不遜，擺著一副臉色、言詞犀利地講評，使大多參賽選手都心生畏懼，「有一天在家裡突然接到一通電話，原來是小胖老師，他語重心長跟我說了很多，從質疑、責備、再回到鼓勵、建議，我印象中最難忘的一句話，他說：『銘偉，就算你跳八家將，他X是個爛咖、你也要努力把自己扭轉過來。』那時聽到這句其實很生氣。」
備受袁惟仁指教，賴銘偉當下有人格被質疑的感受，「我心裡想，你他X愈是看不起我這樣的人，我就做給你看，後來在總決賽我帶著八家將，畫上視覺系的妝唱著亂彈阿翔的〈良心〉，我想給自己的舞台一個交代，最後得到了冠軍，在最後一首歌演唱〈春泥〉時，我很驚訝小胖老師給了我滿分⋯⋯19年前的記憶歷歷在目，人生中的好人，不一定都是說給你好聽話⋯⋯。」藉此哀悼袁惟仁無病無痛、安詳自在。
🔺賴銘偉社群全文
還記得當時在星光2比賽時
中後期的表現進入撞牆期
那段時間因為比賽鋒芒正盛
相對也受到不少事件負面新聞影響狀態
有一天在家裡突然接到一通電話
電話那頭傳來：（喂 我是小胖）
原來是袁惟仁小胖老師
後來在電話中他語重心長跟我說了很多
從質疑 責備 再回到鼓勵 建議 ㄧ通電話聽得我面紅耳赤
我印象中最難忘的一句話他說：
「銘偉，就算你跳八家將，他媽是個爛咖、你也要努力把自己扭轉過來。」
我那時聽到這句其實很生氣
我覺得當下有人格被質疑的感受
且在比賽時遇到小胖老師的講評都不是很客氣
我心裡想：你他媽越是看不起我這樣的人 我就做給你看
後來在總決賽我帶著八家將
畫上視覺系的妝唱著亂彈阿翔的良心
我想給自己的舞台一個交代 最後得到了冠軍
在最後一首歌演唱春泥時
我很驚訝小胖老師給了我滿分5分
19年前的記憶歷歷在目
我也從23的年輕人 變成41+1的年輕人
人生中的好人 不一定都是說給你好聽話
雖然和小胖老師在哪之後便無交集
但事後想起這段話 我都認為是一種激勵
病痛纏身臥病多年 您也辛苦了
祝福您 無病無痛 安詳自在
