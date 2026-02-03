2026最強年菜出爐！2026過年春節剩不到一個月將到來，每年過年家家戶戶都會端出豐盛年菜團圓圍爐，一同享受難得的團聚時光，但究竟哪道過年年菜最受台灣人歡迎呢？根據《網路溫度計》公布「2026最受歡迎10大年菜」排行榜，冠軍由過年神菜「烏魚子」坐穩第一名，不只打敗去年冠軍火鍋，聲量高達9萬多筆完勝，成為2026年最強年菜。
2026過年年菜排行榜出爐！冠軍是這道：打敗佛跳牆、火鍋
《網路溫度計》近日公布「2026最受歡迎10大年菜」排行榜單，本次調查透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析2025年1月26日至2026年1月25日數據，根據結果顯示，冠軍並非過年人氣菜色佛跳牆，也不是去年冠軍圍爐火鍋，由過年神菜「烏魚子」坐穩第一名，網路聲量高達9萬5503筆。
本次調查結果，冠軍由「烏魚子」奪得，亞軍則是去年冠軍「圍爐火鍋」、季軍則是「魚類」坐穩，第四名至第十名分別是「佛跳牆」、「蹄膀、豬腳」、「年糕」、「水餃」、「蝦子」、「雞湯」、「湯圓」。
📍2026過年年菜第1名：烏魚子
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，烏魚子在這次的年菜爭霸戰中脫穎而出，一舉擊敗去年的年菜霸主「火鍋」勇奪第一，聲量也從去年的53886筆一口氣飆升至95503筆，討論熱度明顯領先其他年菜，堪稱今年表現最亮眼的超強黑馬。
烏魚子可說是過年最應景的代表性年菜，因其價格不菲與深色系外觀，所以又有「烏金」的美譽，象徵著多子多孫、子孫繁衍。但這道冠軍年菜評價兩極，一派認為「烏魚子，到底為什麼會有人喜歡」、「這種黏牙的東西，真心不懂」、「難吃、黏牙、腥臭」；喜愛烏魚子的老饕則大讚，「用高粱烤，配蒜頭，超級美味」、「要加高粱加薄烤，配酒吃超爽」、「我家用的很好吃，配蒜跟蘋果很下飯」。
2026過年年菜第2名：圍爐火鍋
火鍋與傳統年菜相比更方便、多樣，還能一次滿足各種口味需求，其魅力不僅在於食材豐富，更在於它承載的深刻寓意。在華人傳統中，火鍋在年菜中象徵著熱鬧與團圓，透過全家人圍坐一桌、共食一鍋的形式，將全家人的心緊緊連結在一起，為寒冬的除夕夜增添了濃厚的年味與家庭溫度。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，去年火鍋在所有年菜中人氣居冠，聲量累積近7萬筆，但在今年卻跌出冠軍，比起去年少了11981筆聲量，排行也退至第二名。但對於一年四季愛吃火鍋的台灣人來說，火鍋仍是圍爐餐桌上不可取代的年菜，「必吃火鍋，才有圍爐氣氛」、「火鍋很好啊！不用吃菜尾」。
📍2026過年年菜第3名：魚類
華人傳統觀念中，魚是年節餐桌上的吉祥象徵，象徵著年年有餘的深厚祝福。在春節的餐桌上必定少不了這道料理。但隨著年節將近，部分魚類如白鯧價格水漲船高，讓不少網友苦不堪言：「白鯧過年很貴」、「過年名字應景變很貴」、「過年價格翻倍，現在白鯧只有巴掌大了」。
📍2026過年年菜第4名：佛跳牆
佛跳牆結合多種海味與頂級食材的經典佳餚，在去年十大年菜排行榜中曾高居第二名，今年雖小幅退居至第四名，但依舊擁有年菜之王的人氣，仍是春節圍爐中不可或缺的重頭戲之一，每逢春節前夕，佛跳牆總能引發網友熱烈討論，聲量屢創高點，「佛跳牆我可以吃三天」、「佛跳牆，越煮越好吃」、「沒佛跳牆不用過年」。
📍2026過年年菜第5名：蹄膀、豬腳
飽滿圓潤的蹄膀與色澤油亮的豬腳堪稱是年菜裡的重頭戲，今年聲量較去年大幅上升，從第八名直衝第五名，證明這道傳統手路菜在多變的年節趨勢中，依舊有著不可動搖的經典地位。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量最高點落在2025年1月28日，當時桃園市長張善政在除夕夜發布一支蹄膀教學影片，留言區吸引超過百名網友互動。
資料來源：網路溫度計
