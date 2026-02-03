我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹休賽季於台鋼科大打造全新訓練基地「皇鷹學院」，正隨中華隊同樣於高雄集訓的林家正與鄭宗哲日前也抽空參訪，洪一中今（3）日受訪時透露，自己鼓勵兩人把握國際賽舞台發揮，「希望他們讓台灣棒球再瘋狂一次！」台鋼雄鷹全新訓練基地「皇鷹學院」年初正式落成，台鋼雄鷹全隊都在高雄春訓，由於鄰近關係，下周也將在澄清湖擔任靶子隊，與中華隊進行練習賽，「因為我們比較早開始訓練的關係，只要對國家隊有幫助，我們都願意幫忙。」林家正、鄭宗哲兩位旅外好手，目前正在高雄左營訓練基地投入中華隊集訓，也撥空前往「皇鷹學院」參觀，洪一中跟他們聊天時，也希望他們把握好機會，在國際賽證明自己的身手，「我也有說，希望他們讓台灣棒球再瘋狂一次。」由於兩人目前都還未確定下家，林家正自去年就成為自由球員，先後到獨聯比賽，還參與日職秋訓，鄭宗哲則是在休賽季歷經4度DFA，目前也還未確定未來，是否有意願邀請他們回台參與選秀，洪一中笑說，這是他們自己的決定。「如果他們回來，肯定每隊都有興趣，不管有沒有加入，他們（旅外好手）只要回到台灣，對台灣棒球都是一股助力。現在台灣棒球氛圍那麼好，讓環境更進步，全國小朋友們，也多出一個追逐棒球的動力。」