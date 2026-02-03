我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰WBC世界棒球經典賽，中華隊正於高雄左營國訓中心進行第一階段集訓，預計於6日由主辦方大聯盟公布最終30人名單，中職聯盟秘書長楊清瓏今（3）日透露最新進度，表示下午將進行選訓會議，會看教練團想法，決選出最終30人名單，但聯盟立場確定不公開，「一切以6日公布為主。」中華隊上月中徵召32人名單參與第一階段集訓，後續多位旅外選手返回母隊參與春訓，也有旅外球員如MLB海盜陳柏毓、鄭宗哲陸續歸隊，預計今日教練團會開會討論30人最終名單，並繳交給大聯盟官方，中職聯盟秘書長楊清瓏證實，將於今日針對30人名單進行選訓會議。楊清瓏表示，「今天下午會討論人選，看看曾豪駒總教練那邊的想法，但最終結果我們不會公布。」總教練曾豪駒上周受訪則提到，目前30人名單還有幾個名額未確定，規畫至少攜帶15位投手、至多16位，來面對本屆經典賽，對比上屆2023年經典賽，中華隊僅帶上14位投手，本次明顯想準備更多。曾豪駒當時也分享原因，主要還是受到投球數限制影響，調度上也會以彈性調度為主，「用球數上面都不會太長，所以1場裡面，可能得有1到2位以上的先發投手來隨時備戰。」經典賽C組預賽3月5日開打，根據此前消息，主辦方大聯盟官方將於台灣時間2月6日早上8點，藉由MLB Network直播節目公布20支參賽隊伍的30人最終名單。楊清瓏也表示，「一切以6日官方為主。」