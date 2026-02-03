我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹總教練洪一中，今（3）日出席傳奇投手陳義信棒球文物捐贈儀式，兩人過往曾是兄弟象的傳奇投捕搭檔，談到往日回憶，洪一中笑說以前沒有保護觀念，先發投手真的是燃燒手臂，「每年230局、240局在投。」，當被問到中職下一位20勝投手在哪時，洪一中直言以前分工不像現在那麼細，「現在球員沒有不好，但時代不同，觀念也不一樣了。」兄弟象傳奇名投「假日飛刀手」陳義信，1993、1994年分別奪下20勝、22勝，與洪一中成為黃衫軍3連霸功臣，洪一中回憶往事，表示以前分工不像現在那麼細，「以前一隊就30人上下而已，也沒有保護觀念，現在球員沒有不好，但時代不同，現在觀念也不一樣了。」「以前每年230局、240局在投，那才是燃燒手臂。」洪一中開玩笑說，以前打球都有種，為了達到目的不擇手段的感覺，「而且職棒元年都還沒有救援投手的概念，能贏下比賽，就讓一個人投到完了。 」中職草創時期，先發投手單場負擔120、130顆用球是常態，一個人把比賽投完，勝投、敗投都自然有較多機率算在先發投手帳上， 「現在如果讓投手丟110顆，網路上用的詞句，就讓我很嚇人了。 」