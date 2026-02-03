我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這款「愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包」由太子集團在台最高領導人李添所持有，最終以84萬元拍出。（圖／記者劉松霖攝）

▲STEFANO RICCI黑色包包以16萬5千元拍出。（圖／記者劉松霖攝）

▲太子集團案首波拍賣會9款名牌包都沒流標，總進帳130萬5千元。（圖／記者劉松霖攝）

▲行政執行署士林分署舉辦太子集團案首波拍賣會，共有21雙名牌鞋開放競標。（圖／記者劉松霖攝）

▲NIKE與海尼根聯名款球鞋「Heineken x Nike SB Dunk Low」，絕版品市場行情破10萬元，拍賣會以1萬3千500元拍出。（圖／記者劉松霖攝）

▲CHANEL與Pharrell Williams推出的彩繪帆布運動鞋，起標價2萬2千元，但最終流標。（圖／記者劉松霖攝）

▲競標民眾江先生是太子集團首波拍賣會的大戶，標走4包3鞋2茶壺，包括愛馬仕鉑金包，總花費近95萬元。（圖／記者劉松霖攝）

▲江先生拍賣會受不願多談為何花將近95萬元掃貨。（圖／記者劉松霖攝）

▲競標民眾黃小姐花2500元標到NIKE鞋送給弟弟當結婚禮物。（圖／記者劉松霖攝）

▲競標民眾黃小姐花2500元標到NIKE鞋送給弟弟當結婚禮物。（圖／記者劉松霖攝）

▲台北地檢署檢察長王俊力（前排右三）、負責「太子案」的主任檢察官林彥均（前排右四）、承辦檢察官謝仁豪（前排左一）、行政執行署署長繆卓然（前排右二）均與會本次聯合拍賣會。（圖／記者劉松霖攝）

柬埔寨太子集團跨國洗錢並在我國設置據點經營網路博弈，將不法所得用來購置11戶和平大苑、「四大神獸」多款名車及精品，台北地檢署暫定2月25日拍賣34輛豪車，今天上午則先在行政執行署士林分署拍賣集團高層名下的9款名牌包、21雙球鞋等收藏品，外界最矚目、本次拍賣會最貴的愛馬仕鉑金包以84萬元拍出，得標民眾江先生是本次拍賣會大戶，總共花了將近95萬元買到4包、3鞋、2茶壺以及一組小酒瓶。聯合拍賣會共有33標，其中一件是太子集團在台最高領導人李添名下的「愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包」，檸檬黃色系搭配鈀金配件、外型亮眼，原本排定為第9拍，因為格外受囑，臨時提前到第1拍。李添的鉑金包起標價83萬5千元，一開始無人出價，拍賣官為避免第一拍就流標，向競標民眾喊話：「稍微喊一下就接近底價」，結果江先生只出一次價，就以84萬元得標。江先生後續花4萬6千元標到GOYARD包、3萬7千元標到PRADA包、1萬1500元標到DIESEL包，但他的眼光不只鎖定名牌包，對於拍賣會上NIKE限量鞋也出手，在另一位民眾多次出價與他競標後，江先生最終以1200元買下Air Jordan 34 Low、2500元買Air Jordan 3、2100元買Air Jordan 32。江先生在拍賣會待好待滿，還花了8060元買2個紫砂壺一組小酒瓶，總共他一個上午花費94萬8460元，「掃貨」結束後，媒體好奇他為何買這麼多，但他低調拒訪。本次聯合拍賣會CHROME HEARTS（克羅心）、BALENCIAGA（巴黎世家）、STEFANO RICCI（史提法諾里奇）共9個名牌包都順利拍出，進帳130萬5千元，鞋子部分有8雙流標，其餘13雙賣出金額約3萬多。