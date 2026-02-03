我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟24歲捕手陳統恩去年因林吳晉瑋和高宇杰接連掛受傷，獲得生涯最多的出賽機會，兄弟總教練平野惠一過去曾透露，陳統恩是全隊最早到球場訓練的球員，機會是陳統恩自己把握住。陳統恩今（3）日回憶，曾經在一軍沒有目標，轉念告訴自己不如找事情做，並尋求捕手教練王峻杰的幫助，2人每天早上10點就到球場練習，24歲的陳統恩，2021年選丟第5輪加入兄弟，去年在2號捕手林吳晉瑋受傷的情況下獲得一軍機會，季末替高宇杰分擔先發重任，整季出賽24場，敲出13安，打擊率1成97，雖然打擊成績不理想，但陳統恩去年後段確實補上兄弟的捕手缺。回顧去年的表現，陳統恩坦言， 對他而言，上個賽季是個非常難得的機會，「當時因為林吳（晉瑋）受傷，我獲得遞補上去的空缺，後來又因為小高（高宇杰）也受傷，我剛好有機會。應該說有把握住吧？」陳統恩認為，去年可以算是驚奇的一季，「真的想不到會發生這些事。」兄弟總教練平野惠一過去曾說，陳統恩是全對最早到球場自主訓練的球員。陳統恩坦言，在機會到來前，曾有過負面想法，且找不到目標，「我在一軍無法下場，就想說要找點事情做，不希望只是待在休息室沒有目標。」後來陳統恩主動找捕手教練王峻杰，「詢問教練是否能陪我特守，慢慢習慣後，我幾乎每天都會提前到球場加強守備。因為我清楚守備是我的弱項，而在一軍，捕手的守備又很重要。」陳統恩透露，每天提早到球場，一直不斷、重複加強訓練，「峻杰教練當時跟我講一句話，『練習是不會騙人的。』一開始我沒太在意那句話。但隨著陳統恩不斷重複訓練，並在先發上場時展現成果後，深深感受到王峻杰這句話對他的影響，「就是一直做。做不好就重來，直到做熟悉為止，慢慢累積起來的。」陳統恩表示，私心一定會有想超越前輩的企圖心，「但我現在不斷告訴自己，想著如何讓自己進步，如果把時間拿去煩惱要追過誰，不如拿來思考如何把自己變得更強，這比較重要。」陳統恩相當感謝王峻杰對他的指導與陪伴，「他每天早上10、11點就從宿舍出發，陪我提早2個半小時到球場練習守備。」