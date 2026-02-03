我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（3）日持續在屏東基地進行新球季春訓，兄弟總教練平野惠一除了在旁觀察選手狀態，還親自替選手打滾地球練習守備，「我要跟每位選手打招呼，哪怕只是說聲『嘿！』或者是比個讚，讓選手知道總教練在看我。」新球季兄弟多了不少部外籍教練，特別的是今日教練會議共有4種語言，若未來韓國籍客座教練李大浩加入，將是5種語系教練共同會議，平野笑說已經習慣，「完全不會混淆，因為我們的翻譯非常優秀，所以沒問題。」新球季兄弟補進不少新任教練，實際走完一天訓練，平野表示，「其實完全沒有不習慣的感覺。光是觀察每個選手就已經夠忙了，所以其實沒特別注意到這些。」平野執言，因為必須要確認所有人的狀況，加上環節都要去了解，「雖然各部門都會給我報告，但我還是希望親自去確認或詢問，很多東西他都必須親自觀察。」特別的是，平野在上午守備訓練時，親自下場打滾地球，並且非常用高昂的喊聲與選手互動，「我要跟每位選手打招呼，哪怕只是說聲『嘿！』或者是比個讚，讓選手知道總教練在看我。」平野笑說，因為選手很多，其實做這些工作還滿辛苦的。今日在結束完整訓練後，兄弟野手部門的教練團進行開會，除了後藤駿太、西天明央，詹姆斯、歐文揚以及台灣本土教練齊聚，日後韓國籍客座教練李大浩將加入，兄弟教練會議將同時擁有5種語言。兄弟本季外籍教練團來自不同國家、語系，日語系為總教練平野惠一、一軍打擊教練後藤駿太、西天明央，西語系為一軍助理打擊教練詹姆斯（James Sommerville），英語系為二軍助理打擊教練歐文揚（Owen Young），韓語系為客座打擊教練李大浩。平野表示，其實來台灣5年，已經完全習慣了，並沒有特別的感覺，「完全不會混淆，因為我們的翻譯非常優秀，所以沒問題。」平野此話一出，讓一旁的翻譯頓時不知道如何翻譯。去年球季，平野不斷強調會兼顧「戰績」與「養成」，今年他仍會繼續推動此方針，「基本上還是會維持一樣的方向。畢竟我不會一直當總教練，未來還會有其他的總教練接手。」平野直言，為了兄弟的未來，他必須先做好準備，所以會持續兼顧「戰績」與「養成」。