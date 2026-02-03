我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（3）日持續在屏東基地進行新球季春訓，總教練平野惠一在練習後接受採訪，被問到關於2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）日本武士隊陣容的看法，平野表示沒有特別注意，但他透露日前與日本隊監督井端弘和見面，並感受到，「井端桑當總教練真的好辛苦啊！」不過平野強調，他絕對會支持中華隊，「因為我超愛台灣的！這是我的真心話。台灣棒球發展提升，國家隊的表現非常重要。」經典賽將在3月5日點燃戰火，2月6日將要公布各國30人名單，衛冕軍日本隊目前已正式發表參賽29人，被譽為史上最強的日本隊。兄弟總教練平野惠一今日在練習後被問到經典賽話題時，他坦言沒有特別注意日本隊陣容。不過平野透露，日前有跟日本隊監督井端弘和見面，「我跟井端見面時，基本上是2位總教練之間的對話，雖然壓力與程度不同，我當時只覺得，『井端桑當總教練真的好辛苦啊！』，所以完全沒去注意名單。」平野強調，自己絕對是支持中華隊。雖然平野在選手時期曾以日本隊選手的身份與中華隊交手，但來台當教練後，卻改支持台灣，他笑說，「 心情完全不一樣，因為我超愛台灣的！這是我的真心話。」平野說，「現在我把全副精力都投入在台灣棒球，要讓台灣棒球發展提升，國家隊的表現非常重要。聽說『台日大戰』的票買不到？」聽到超多台灣人將赴日看中華隊比賽，平野直言，「國家隊真的要加油，希望台灣棒球人氣越來越有人氣，不能讓這股人氣掉下來，要一直往上拉。」平野說，目標不是一定要拿到世界冠軍，而是要打出讓觀眾想進場支持、會繼續愛棒球的比賽，為了台灣棒球產業發展，他有一種使命感。