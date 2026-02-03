我是廣告 請繼續往下閱讀

去年在台灣大賽連霸失利的中信兄弟，昨（2）日於屏東基地正式舉行2026年賽季開訓儀式。面對休賽季「靜悄悄」的質疑，領隊劉志威直言「學習需要安靜」，強調球隊休賽季是球隊重要的功課；而邁入執教第3年的日籍總教練平野惠一，則將自己比喻為「農夫」，誓言要在新賽季開花結果。此外，指標球星王威晨也確定續任隊長，達成個人隊長「6 連霸」。許多球迷觀察到，兄弟在休賽季的動作相對低調。領隊劉志威昨日表示，他認為兄弟過去10年建立了深厚的基礎，但要奪冠不能僅靠傳統的技術訓練，更需要策略上的改變。「很多人說我們靜悄悄，但我們要學習，所以需要安靜的環境。」劉志威表示，球隊不僅送教練與球員前往美、日見習，更重磅請來工藤公康、李大浩等傳奇球星指導，目標是從思維層面徹底進化。針對主場場次，劉志威也提到本季臺北大巨蛋的主場場次預計縮水。他坦言今年經營會較為艱苦，但強調「運動娛樂化」的核心依然是專業實力，球團會努力在有限的場次中創造最高產值。邁入執教第3年，總教練平野惠一對於去年台灣大賽的失利，形容那並非「失敗」而是「不甘心」。他用農夫來比喻心境，「原本計畫第一年播種、第二年澆水、第三年開花，但現實總是不如預期，可能是水澆太多，也可能是不夠。」儘管計畫趕不上變化，平野惠一仍對新球季充滿信心。今年教練團補強了後藤駿太、西田明央兩位剛退役的日籍教練，平野認為「最了解現代棒球的人」能與選手無縫溝通。同時，球隊也結合了美式運科背景，平野表示，「最重要的不是能不能做到，而是知不知道這些知識。」他希望給予選手更多選擇，以應對高強度的職棒賽季。在球員戰力方面，指標人物王威晨昨日正式確認完成隊長「6 連霸」。王威晨直言，去年是他擔任隊長後首度在台灣大賽失利，那份不甘心成為團隊今年最強大的動力。對於個人定位，王威晨表示並不在意出賽位置或是否下場守備，「我要當一個『很好使用』的選手，把自己準備好，剩下的交給教練團。」洋投部分，防禦率王羅戈與去年因傷報銷的勝騎士也於開訓首日報到。羅戈為了來台，歷經2天轉機、跨越委內瑞拉動盪局勢抵達，身形明顯壯了一圈，展現奪冠決心；而勝騎士也表示肩膀傷勢已痊癒，目前已進入牛棚練投，隨時待命上場實戰。