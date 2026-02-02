我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）去年改披黃衫加盟兄弟，但僅出賽4場就因肩傷報銷，其餘時間都在復健中度過，今（2）日與另一名洋投羅戈一起報到，他表示目前身體狀況良好，且已經進入牛棚練投。勝騎士有信心趕上新球季，「去年的事情就留在去年，我已經準備好跟上春訓節奏，剩下的交給教練團決定，我隨時待命。」勝騎士2023年來台效力統一獅，去年加盟兄弟，成為「黃衫軍」的一員，不過僅在一軍出賽4場就因肩傷報銷，留下1勝1敗、防禦率1.54的成績。勝騎士今日與羅戈一同報到，談到休賽季狀況，「我目前在牛棚投球的感覺很好。狀態已經準備好可以跟上春訓的進度，牛棚的球數大約是25球到30球左右。」勝騎士表示，有信心趕上新球季，「因為我現在身體感覺很好，我有信心可以跟上大家的節奏，完成所有該做的準備。」勝騎士說，去年受傷很令人遺憾，「那是誰都沒料到的，我只能保持正面積極的態度，繼續把身體準備好。我認為凡事發生必有其原因，這就是我看待事情的方式。」勝騎士直言，去年的事就留在去年，現在專注在調整好身體，希望今年能順利投球，並且打進台灣大賽、拿下總冠軍，「去年沒辦法在總決賽為球隊出力真的很遺憾，但我會保持積極。」至於何時能進入實戰，勝騎士說這不是他能控制，「我已經準備好跟上春訓節奏，但具體什麼時候在比賽中上場、什麼時候進牛棚，要交由教練團決定。我的身體已經準備好了，隨時待命。」