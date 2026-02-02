我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（2）日展開新球季春訓，去年賽季奪下防禦率王的羅戈（Nivaldo Rodriguez）開訓首日就報到，他表示休賽季獲得充分休息，來台前已經展開牛棚，「現在身體很健康，會為了球季做準備。」1月初委內瑞拉遭受美國軍事襲擊，當時台灣球界相當關心他的狀況，他透露家人們目前安好，不過從委國來台要轉機2次、飛3航段，所花費時間大約2天。新球季開訓首日就報到，羅戈表示，「因為去年在台灣大賽落敗，沒達到想要的目標，心中有點小遺憾，今年想要下總冠軍。」羅戈透露，為了備戰漫長球季，休賽季有固定的重量訓練課表，「做了6週的重訓，加上飲食習慣改變，因為這邊天氣比較炎熱，需要把身體素質調整到最好。」也因此，羅戈今日身形明顯比去年還粗壯。去年球季羅戈出賽25場，以1.84防禦率奪下防禦率王，但勝場數僅11勝，卻吞下7敗，羅戈表示，「基本上比賽的結果，我自己一個人是沒辦法控制。能控制的就是把球往本壘丟好，盡量控制壞球數。」羅戈直言，防禦率也不是他一個人控制，還要看整個隊友、團隊的比賽，「我能做的就是把自己做好，去應對每一場比賽。」1月初美國對委內瑞拉首都卡拉卡斯等多個地點發動軍事襲擊，台灣球界當時也相當關心羅戈狀況，他表示，目前家人都安好，因為他家距離首都有3個小時的車程，並沒有受到直接的影響。不過在搭機方面就遇到小困難，羅戈透露，過去可以從委國直飛土耳其伊斯坦堡再轉飛台灣，但自從軍事事件後，必須要要先從委國飛巴拿馬，再轉往伊斯坦堡最後才到台灣，所花費的時間大約2天。