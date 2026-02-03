我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》中的玉英阿嬤，分別由翁倩玉（右）和小薰（左）飾演晚年與年輕時期，兩人將在2月12日出席星光燦爛場活動。（圖／摘自 陽光女子合唱團 FB）

▲豬哥亮（上中）賀歲片《大尾鱸鰻》曾在台創下4.28億票房，是目前國片史上賣座數字最高的賀歲喜劇。（圖／摘自IMDb）

《陽光女子合唱團》票房狂賣熱潮還未冷卻，剛過去的週末3天，全台賣破7700萬，目前總票房已破4億大關、超過之前翻拍韓國電影最賣座的《當男人戀愛時》，朝向5億邁進，短期內可望超越豬哥亮《大尾鱸鰻》，打進台灣電影史上最賣座Top 3。片中遭遇極為催淚的「玉英阿嬤」，熟年版翁倩玉、年輕版小薰也將在2月12日出席星光燦爛場，答謝觀眾的熱愛。全台瘋看《陽光女子合唱團》，不少人已經進場N刷，依然流下熱淚。上映至今都在日本的翁倩玉，聽聞自己睽違47年再度主演的台灣電影如此轟動，當然相當開心，之前她只能視訊連線，現在電影公司宣布2月12日的星光燦爛場將由她和小薰與觀眾見面，4日（週三）11點正式開賣，網友直呼：「會搶爆吧。」在台灣電影賣座榜上，破5億的電影僅《海角七號》，接下來破4億的有《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、《那些年，我們一起追的女孩》、《大尾鱸鰻》、《我的少女時代》與《當男人戀愛時》。現在《陽光女子合唱團》衝進名單中、擠下《當男人戀愛時》，接下來可望超越《少女時代》、《大尾鱸鰻》和《那些年》，各方看好有可能挑戰《海角七號》的國片最高票房數字（5億3435萬）紀錄。過去豬哥亮被視為國片市場的票房保證，尤其他的賀歲片連續好幾部都有破億佳績，最出色的就是《大尾鱸鰻》首集，全台4.28億元，至今仍是國片賣座榜上最厲害的賀歲喜劇，不過《陽光女子合唱團》靠著感人的力量，即將超越豬哥亮的賣力搞笑，票房排行榜上的名次又將再度洗牌。這陣子勤跑北中南的眾家演員，見到觀眾的熱烈反應，都忘記疲累。孫淑媚透露小時候喜歡到二輪戲院看電影，有一次阿公在聊天中提到也想去看電影，她就順口回答：「好啊！