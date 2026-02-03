《陽光女子合唱團》票房狂賣熱潮還未冷卻，剛過去的週末3天，全台賣破7700萬，目前總票房已破4億大關、超過之前翻拍韓國電影最賣座的《當男人戀愛時》，朝向5億邁進，短期內可望超越豬哥亮《大尾鱸鰻》，打進台灣電影史上最賣座Top 3。片中遭遇極為催淚的「玉英阿嬤」，熟年版翁倩玉、年輕版小薰也將在2月12日出席星光燦爛場，答謝觀眾的熱愛。
《陽光女子合唱團》破4億 翁倩玉將返台謝票
全台瘋看《陽光女子合唱團》，不少人已經進場N刷，依然流下熱淚。上映至今都在日本的翁倩玉，聽聞自己睽違47年再度主演的台灣電影如此轟動，當然相當開心，之前她只能視訊連線，現在電影公司宣布2月12日的星光燦爛場將由她和小薰與觀眾見面，4日（週三）11點正式開賣，網友直呼：「會搶爆吧。」
在台灣電影賣座榜上，破5億的電影僅《海角七號》，接下來破4億的有《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、《那些年，我們一起追的女孩》、《大尾鱸鰻》、《我的少女時代》與《當男人戀愛時》。現在《陽光女子合唱團》衝進名單中、擠下《當男人戀愛時》，接下來可望超越《少女時代》、《大尾鱸鰻》和《那些年》，各方看好有可能挑戰《海角七號》的國片最高票房數字（5億3435萬）紀錄。
過去豬哥亮被視為國片市場的票房保證，尤其他的賀歲片連續好幾部都有破億佳績，最出色的就是《大尾鱸鰻》首集，全台4.28億元，至今仍是國片賣座榜上最厲害的賀歲喜劇，不過《陽光女子合唱團》靠著感人的力量，即將超越豬哥亮的賣力搞笑，票房排行榜上的名次又將再度洗牌。
孫淑媚與阿公曾有約定 感動觀眾幫她彌補遺憾
這陣子勤跑北中南的眾家演員，見到觀眾的熱烈反應，都忘記疲累。孫淑媚透露小時候喜歡到二輪戲院看電影，有一次阿公在聊天中提到也想去看電影，她就順口回答：「好啊！
下次帶你去看我演的電影。」那時她還沒開始拍電影，現在阿公已經不在了，也沒辦法實現。看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，覺得大家幫她彌補遺憾，心酸卻又感動。
導演林孝謙則提到自己最近聽到的故事：有被送養的小孩，爸媽也是殺人犯，看了《陽光女子合唱團》之後，讓他願意回去重新認識親生爸媽。也有聽見在監獄裡的收容人也是看完電影之後，在懇親電話中和自身親人大和解，都讓他覺得是這段時間裡面最感動的回饋。
安心亞跑最多場映後 何曼希感謝觀眾喜愛
苗可麗被問到現在賣破4億有何感想，她妙答：「那我就失憶啦！
所有不愉快的事情都忘記了！」她經常海巡《陽光女子合唱團》 網路口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起， 有時候愛說不出口但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。
至於跑了最多場映後的安心亞則說：「雖然有時候會很累，
但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力， 就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋！」 何曼希也成為這部電影另外一個亮點，增加了許多粉絲，她提到：「 我感受到大家給我的愛跟溫暖，很感謝大家對我的喜愛，很開心自己可以成為大家前進的力量。」
