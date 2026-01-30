我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》票房突破2.5億，集結全台能唱、能跳的女演員演出。（圖／壹壹喜喜提供）

由《比悲傷更悲傷的故事》黃金鐵三角導演林孝謙、編劇呂安弦團隊聯手打造的催淚鉅作《陽光女子合唱團》，全台票房勢如破竹，已強勢突破3億大關！電影上映後口碑爆棚，不少觀眾甚至二刷、三刷仍意猶未盡。而片中女主角陳意涵一段因為「舞技太好」反遭導演喊卡，因不符合角色設定的幕後趣事，也成為影迷熱議的焦點，原來這一切都要歸功於天后A-Lin的助攻。許多觀眾在觀影時發現，陳意涵在片中的肢體律動感驚人。原來，2025年登上小巨蛋擔 A-Lin演唱會嘉賓的她，似乎那晚在萬人舞台上的唱跳開關被打開，將這股強大的表演能量帶進了《陽光女子合唱團》的片場。在電影中，陳意涵飾演一位在獄中產子的母親，依照劇本設定，她在歌舞橋段裡應該要表現得肢體略顯生疏、手腳不協調的樣子。沒想到一開拍，陳意涵的舞魂大爆發，律動感專業到讓導演不得不緊急喊卡。陳意涵笑說：「因為當完A-Lin的嘉賓，唱跳魂還在燃燒，真的有幾次被導演要求『再克制一點』！因為我在戲裡不該跳得這麼好啊，我得努力設計自己『不會跳』但很投入的樣子，這比跳得好還難！」讓同劇的孫淑媚忍不住吐槽：「她隨便扭都很好看，根本演不出『不會跳』吧！」除了陳意涵被封印的舞技，片中孫淑媚以石破天驚的氣勢唱起經典名曲〈身騎白馬〉，更是震懾全場。這群《陽光女子合唱團》劇中成員從一開始的互看不順眼、全武行互嗆，到最後因為一個純真孩子的臉龐放下隔閡，唱出最溫暖的歌聲。真摯情感打動無數觀眾，助攻票房一路飆升至2.5億。回憶起拍攝初期，陳意涵坦言一度很緊張，擔心這群女星湊在一起會各演各的，出現頻率對不上的尷尬狀況。但事實證明，這種擔憂完全多餘。陳意涵表示：「雖然舞台空間小，很怕動作太大打到旁邊的人，但我們這組人就是很放得開，所以更敢玩！」電影《陽光女子合唱團》目前全台持續熱映中。