天生歌姬A-Lin日前在家鄉台東跨年晚會上除了實力派演唱，還有超強綜藝感，一句唱詞「娜魯One、娜魯Two、娜魯7-11」讓她在社群平台上再度爆紅，人氣直線飆升。隨著聲勢看漲，近期盛傳A-Lin有意趁勝追擊，將目標鎖定台北大巨蛋，計畫最快於明年初攻蛋開唱。對此，經紀公司對《NOWNEWS今日新聞》表示：「尚未規劃。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲A-Lin（左）和張惠妹、戴愛玲被說是「烈酒女團」，她在IG發文感謝台東縣長饒慶鈴的大器，春風調皮問「還喝嗎」。（圖／翻攝自IG@lulin168）
▲A-Lin（左）和張惠妹（右）在台東跨年演唱會上的真性情，讓所有粉絲更愛她們。（圖／翻攝自IG@lulin168）
跨年幽默改編神曲　社群瘋傳人氣炸裂

A-Lin在2025年最後一天和張惠妹（阿妹）、戴愛玲、葛仲珊多位實力派歌手齊聚台東，陪伴歌迷跨年嗨到元旦。除了精湛歌藝，A-Lin在台上的幽默主持更是圈粉無數，特別是將經典歌謠〈娜魯灣情歌〉即興改成英文版教學：「娜魯one，娜魯two，娜魯three、four，那魯7-11」，還搞笑虧觀眾「沒投硬幣不能用點唱機」，要對方去換零錢，讓全場笑翻，超魔性的各種搞笑片段在網路上瘋傳，讓她成為近期討論度最高的歌手之一。

傳明年初攻蛋慶出道20週年　經紀公司：尚未規劃

外界揣測，由於今年大巨蛋檔期已滿，若 A-Lin 計畫將出道20週年的《歌跡Journey》演唱會搬進大巨蛋，最快也要等到明年初才有機會登場。此外，距離A-Lin上一張專輯發行已過4年，這段期間她也預計將重心放在籌備新音樂作品上，行程相當充實。針對是否有意進軍大巨蛋，A-Lin經紀公司向《NOWNEWS今日新聞》低調回應：「尚未規劃」。

若在大巨蛋演出的好事能成，粉絲都會很開心。最近A-Lin也幫電影《陽光女子合唱團》錄製主題曲〈幸福在歌唱〉，電影討論度很高，想念A-Lin的粉絲，可先聽新歌過過癮。


看更多相關新聞

A-Lin老公是蕭美琴偶像！黃甘霖一句話追到女神：我盜走了你的心
謝謝張惠妹Mei神！A-Lin跨年後發文吐心聲　直呼：心還在台東
A-Lin、阿妹被封烈酒女團！Netflix道謝：帶動《獵魔女團》播放量

 

相關新聞

A-Lin頻頻遭傳婚變！黃甘霖曾翻桌怒譙：希望造謠者沒被飯噎著

A-Lin沒有離婚！與球星老公黃甘霖現況曝光　傳明年初進攻大巨蛋

娛樂搶先看／A-Lin傳進攻大巨蛋時間點曝光、Andy老師證實動手術

A-Lin得獎忘記頒獎人顧著致詞　主持人超傻眼：妳要不要先領獎座