▲A-Lin（左）和張惠妹（右）在台東跨年演唱會上的真性情，讓所有粉絲更愛她們。（圖／翻攝自IG@lulin168）

天生歌姬A-Lin日前在家鄉台東跨年晚會上除了實力派演唱，還有超強綜藝感，一句唱詞「娜魯One、娜魯Two、娜魯7-11」讓她在社群平台上再度爆紅，人氣直線飆升。隨著聲勢看漲，近期盛傳A-Lin有意趁勝追擊，將目標鎖定台北大巨蛋，計畫最快於明年初攻蛋開唱。對此，經紀公司對《NOWNEWS今日新聞》表示：「尚未規劃。」A-Lin在2025年最後一天和張惠妹（阿妹）、戴愛玲、葛仲珊多位實力派歌手齊聚台東，陪伴歌迷跨年嗨到元旦。除了精湛歌藝，A-Lin在台上的幽默主持更是圈粉無數，特別是將經典歌謠〈娜魯灣情歌〉即興改成英文版教學：「娜魯one，娜魯two，娜魯three、four，那魯7-11」，還搞笑虧觀眾「沒投硬幣不能用點唱機」，要對方去換零錢，讓全場笑翻，超魔性的各種搞笑片段在網路上瘋傳，讓她成為近期討論度最高的歌手之一。外界揣測，由於今年大巨蛋檔期已滿，若 A-Lin 計畫將出道20週年的《歌跡Journey》演唱會搬進大巨蛋，最快也要等到明年初才有機會登場。此外，距離A-Lin上一張專輯發行已過4年，這段期間她也預計將重心放在籌備新音樂作品上，行程相當充實。針對是否有意進軍大巨蛋，A-Lin經紀公司向《NOWNEWS今日新聞》低調回應：「尚未規劃」。若在大巨蛋演出的好事能成，粉絲都會很開心。最近A-Lin也幫電影《陽光女子合唱團》錄製主題曲〈幸福在歌唱〉，電影討論度很高，想念A-Lin的粉絲，可先聽新歌過過癮。