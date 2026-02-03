我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟黃霆杉休賽季前往澳洲職棒磨練，與澳洲隊主砲霍爾成為隊友，他笑說，回來台灣時，身兼中華隊打擊教練彭政閔有詢問他情資。（圖／黃霆杉提供）

中信兄弟去年季末派遣不少選手出國進修、比賽，其中內野手黃霆杉休賽季前往澳洲職棒（ABL）磨練，今（3）日受訪時，黃霆杉表示，澳職的水準不差，遇過幾位尋求新合約的前大聯盟投手，打者則是美職體系的小聯盟新秀。黃霆杉赴澳時效力伯斯熱火（Perth Heat），與澳洲隊主砲霍爾（Alex Hall）成為隊友，他笑說，「回來後，恰哥（彭政閔）有問一些，我知道的部分稍微透露，希望有點幫助。」黃霆杉休賽季前往澳職磨練，不過卻未打滿完整賽季，因為腳部拉傷提前返台治療，他笑說很尷尬，「在接彈跳球的時候，因為守一壘，延伸出去左腳就拉到，當下聽到了『啪』一聲，就拉傷了。」黃霆杉目前正在進行肌力訓練，預計再3週就可以正常春訓，「我本來是會練過頭的那一型，休息一下可能先整理思緒。今年希望盡快上一軍，會是我最大目標。」談到澳職經驗，黃霆杉認為聯盟水準不差，「有遇過幾位大聯盟資歷，目前正在尋求新合約的投手。打者涵蓋了從1A到3A的層級，也有部分選手曾效力於小聯盟，目前回到澳洲邊工作邊打球。」澳職今年縮編至4隊，黃霆杉認為若想增加實戰經驗，適合去打澳職維持身手，「例行賽打席少，去澳職補足打席也是不錯，季中有受傷也會被送去澳洲補滿出賽數。」黃霆杉說，他效力的伯斯熱火隊，與光芒隊、白襪隊、洋基隊合作，隊友也來自這3隊的體系，教練也有過大聯盟執教經驗，赴澳一趟學習到不同的新觀念，「比起戰績壓力，在澳洲更注重個人目標的達成。」黃霆杉分享，隊友是澳洲國家隊隊長肯納利（Tim Kennelly）與澳洲隊主砲霍爾（Alex Hall）。他還笑說，回國後，身兼中華隊打擊教練的彭政閔有像他打聽澳洲隊狀況，「回來後，恰哥有問一些，我知道的部分稍微透露，希望有點幫助。」