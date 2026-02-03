我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟彭識穎去年遭球團戰力外，結束10年職棒生涯，今年轉任兄弟二軍助理投手教練，今（3）日受訪時，彭識穎透露，遭戰力外後，原本打算離開球界轉換跑道，但收到母隊詢問轉教練的意願，彭識穎指出，過去在當選手時，就有接觸「運動科學」，他也希望能用數據幫助選手成長，彭識穎現年33歲，2015年選秀第3輪加入兄弟，入隊前2年出賽數皆超過35場，近年則是較少一軍出賽機會，去年球季僅出賽3場，防禦率高達19.29，季末遭到球隊戰力外，總計10年職棒生涯，彭識穎出賽201場，拿下4勝5敗、27次中繼成功、3次救援成功，生涯防禦率6.45。彭識穎新賽季轉任兄弟二軍助理投手教練，他透露去年遭戰力外後收到兄弟詢問，「球團認為我或許能勝任這份工作，主要是協助與幫助選手。」彭識穎指出，現在「科學訓練」是趨勢，過去當選手時，就蠻早接觸這塊，「不敢說非常專業，但因為提早了解這些數據在詮釋什麼，我可以用選手比較能理解的方式去解釋，告訴他們數據呈現出的結果代表什麼意義。」彭識穎認為，年輕教練在溝通上確實比較有優勢，「環境、教練團和學弟們都很熟悉。在溝通上非常容易，幾乎沒有隔閡。」彭識穎說，從沒想過能穿著「黃衫」從球員變教練，「球員階段只會專注於眼前的生涯，不太會設想以後要當教練。但我到後期有很明顯的感受，我是一個理解能力還不錯的選手，但運動條件確實不如其他人。因為觀察到這一點，我才開始思考轉換跑道。」彭識穎坦言，在轉任教練前，原本有打算轉職，不打算在棒球圈工作，改變身份後，彭識穎表示還在適應中，「畢竟以前當選手只要顧好自己，或是跟教練、隊友討論。」彭識穎認為，雖然教練是「指導」，但他更傾向用討論的方式，讓選手表達自己的需求，「我會先理解他們的想法，再從中協調。王建民教練分配給我的工作，也是希望我剛轉教練、與選手年齡較近，能發揮『橋樑』的作用。」