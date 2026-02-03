我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限進入最後倒數，洛杉磯快艇明星控衛詹姆斯哈登（James Harden）驚傳申請交易，而克里夫蘭騎士正成為最熱門的下家。《The Athletic》快艇隨隊記者Law Murray在社群上暗示，前鋒亨特（De'Andre Hunter）的交易案更被視為可能是突然改變這位明星後衛想法的關鍵。Law Murray指出，哈登離隊意願的轉折點發生在上週末。哈登上周末還前往亞利桑那州立大學，原定要隨隊作客鳳凰城對陣太陽，卻突然因「個人原因」被降級為缺陣。這中間發生了什麼？關鍵就在於騎士隊完成的一筆三方交易。騎士將前鋒亨特送往國王，換回資深控衛施洛德（Dennis Schroder）與後衛艾利斯（Keon Ellis）。這筆交易顯示騎士正積極重組後場支援系統，也讓哈登團隊意識到市場格局的變動。根據Robert Flom報導，消息來源透露，哈登離隊的理由相當直接：哈登想要提前續約，但快艇拒絕支付他理想的價碼。哈登本季場均繳出25.4分、8.1助攻的高水準數據，早已證明自己打出了超越合約價值的表現。他目前正處於一份兩年8150萬美元合約的第一年，明年為球員選項，且哈登擁有「一年鳥權」的交易否決權。由於快艇不願承諾長約，雙方關係迅速惡化，促使哈登決定與球團合作尋求換隊。目前快艇與騎士的談判雖未進入進階階段，但核心已鎖定在受傷的騎士控衛加蘭（Darius Garland）身上。快艇垂涎加蘭多年，且他的薪資與哈登近乎對等（皆約4000萬美元），這讓一對一交易在薪資配平上極具可行性。加蘭近年傷病不斷（本季僅出賽26場），且身背兩年8700萬美元的鉅額合約。騎士目前深陷「第二土豪線（SecondApron）」的嚴厲罰則中，引進經驗豐富、合約相對彈性的哈登，不僅能分擔米契爾（Donovan Mitchell）的組織壓力，更能為球隊注入173場季後賽的實戰經驗。此外，騎士還計畫處理掉鮑爾（Lonzo Ball）1000萬美元的到期約，以爭取更多財務靈活性。目前黃蜂、巫師、爵士與籃網等擁有空間的球隊皆被點名可能參與其中。騎士籃球營運總裁科比奧爾特曼（Koby Altman）在完成亨特交易後直言：「在一個平權的賽季中，這類動作能讓我們更趨近總冠軍。」若哈登最終落腳克里夫蘭，他將與米契爾、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）組成東區最強大的核心陣容之一。對於快艇而言，這場在比賽中爆發的交易風暴，正考驗著總經理勞倫斯法蘭克（Lawrence Frank）在72小時內止血的能力。