我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟總教練平野惠一日前受日本台灣交流協會台北事務所邀請，對台灣學生和民眾進行專題講座，其中在分享台日文化差異時，平野舉出「請飲料」的例子，透露自己與子弟兵岳東華既搞笑又溫馨的小故事。平野今（3）日受訪時表示，「請飲料」事件是真的，他跟翻譯都印象深刻，「當時東華講的話，讓我反思自己的性格是不是也要改變一下，我覺得那是很好的事情，所以才分享出來。」日前在演講時，平野分享有次賽前買飲料請全隊喝，卻發現沒收到選手的感謝，「以我的想像來說，選手會來跟我說『謝謝教練』，結果一個人都沒有。」平野說，當時遇到岳東華，「我跟東華說，『總教練請你喝飲料，都不用說謝謝嗎？不會說我要加油嗎？』」而岳東華回覆平野，「只要說謝謝就可以了嗎？可是在我心裡比誰都感謝你，我感謝教練的方式，就是在賽中拿出最好的表現，我要贏球。」聽到岳東華的回應，平野笑說自己反而跟選手道歉，還說眼淚都要掉下來，「因為這件事，改變了我對台灣觀感，我來台後，常常被說人好像有點改變，不知道個性有沒有變好，但我真的很感謝大家。」今日平野再度被問到此事，他笑說，確實有「請飲料」這件事，但選手可能不記得了，但他跟翻譯對此事都印象深刻。這還只是其中一個例子而已，「可能對台灣人來說稀鬆平常，但因為我是外國人，所有有些事我覺得很特別、感動的故事。」平野表示，以前在日職打球時，有洋將會跟他說謝謝，但他總是覺得有些事情是理所當然的，但直到他來台灣，對很多事情都覺得新鮮，「當時東華講的話，讓我反思自己的性格是不是也要改變一下，我覺得那是很好的事情，所以才分享出來。」雖然平野常向媒體分享不同選手的小故事，但他也承認，還真的不知道選手們看到報導後的反應。平野說，日前日本台灣交流協會的專題講座，是他首次參加大型演講，聽到不少球迷稱讚他適合當演講者，平野極力否認，「完全沒有，我一點都不擅長。」尤其是平野在分享過程中還搭配動作，他笑說，「因為我覺得那樣做大家會比較好理解。」平野也謝謝台灣球迷對他在演講中的肯定。