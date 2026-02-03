我是廣告 請繼續往下閱讀

新球季尚未開打，台鋼雄鷹卻傳出重大傷號，主戰捕手張肇元因手肘不適，昨（2）日在防護團隊的陪同下，到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，報告出爐初步診斷為右手肘韌帶撕裂，預計明（4）日將前往高雄長庚醫院聽取診斷及建議，再決定最後的處置方式。張肇元現年28歲，張肇元，2020年選秀會第8輪被統一7-ELEVEn獅選進，2022年季後於擴編選秀會被雄鷹挑選，轉戰雄鷹後，張肇元獲得大量出賽機會，2024年球季出賽103場，敲出76安，打擊率2成58。去年球季張肇元出賽104場，敲出87安、10轟，打擊率2成50，季末因左側腹斜肌拉傷，提前結束球季。張肇元休賽季獲得球隊肯定，加薪13萬，新球季月薪為30萬。張肇元在日前春訓受訪時曾說，今年給自己的目標是「最佳10人」，也是給自己一個肯定，「去年一開始的目標不是最佳10人，是打到後面有機會，才有這樣的想法，所以雖然可惜，但也沒有那種非拿不可的感覺。」不過張肇元因手肘不適，昨日前往醫院進行MRI檢查，初步診斷右手肘韌帶撕裂，預計明日聽取院方建議後，再決定處置方式。