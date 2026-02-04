我是廣告 請繼續往下閱讀

效力北海道日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬昨（3）日首度進行Live BP（實戰投打），面對5個打席、用20球，狀況相當不錯，他表示有照著自己設定的方向走。由於古林睿煬入選2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，日本媒體也問了古林睿煬許多日本隊的問題，他笑說日本隊整條打線都很恐怖，但也會想交手大谷翔平，「因為他是當代棒球的指標性人物！」古林睿煬昨日與西川遙輝、萬波中正以及水谷瞬交手共5個打席，共投20球，製造4個出局數，未被敲出任何安打，最快球速153公里。投完球後，古林睿煬表示，首次Livep BP的目標是「不要丟到人」就好，「整體感覺蠻不錯的，有照著自己設定的方向走。主要是想辦法丟在好球帶裡面，大概就是紅中附近，嘗試每一種球路能不能進攻那個位置，讓打者去打，再觀察打者的反應。」古林睿煬認為，打者的調整得很快，應付球的能力都很好，「有一些紮實的擊球，而且揮空很少。今天主要調整直球，我覺得直球的威力跟控制都不錯，下次希望1、2顆變化球也能控制得更好。」由於古林睿煬同時身兼經典賽中華隊國手，日媒也相當關心他的調整狀況，古林睿煬表示，「因為還有一段時間，現在就是盡快讓自己適應投打對決的節奏。」古林睿煬直言，很期待經典賽到來，「因為各國好手、大聯盟選手都會參加，很期待自己能做到多少，想去挑戰他們。」火腿隊投手群除了古林睿煬與孫易磊有參加經典賽，王牌伊藤大海、北山亘基也有入選日本隊，古林睿煬笑說，「祝福他們有好的表現，大家各自努力，但希望他們有好表現的時候不是對上台灣。」談到本屆經典賽的目標，古林睿煬說除了團隊贏球外，希望自己用最少的球數換取最多的出局數。被問到最想對決哪位日本隊打者，古林睿煬笑說整條打線都滿恐怖的，但還是會想交手大谷翔平，「因為他是當代棒球的指標性人物！」至於有沒有對戰策略，他笑說，「沒有，大谷太強了，目前還想不到。」古林睿煬指出，日本打者不再是過去打小球、纏鬥的風格，而是力量變大、長打增加的球風，相信不只他，其他在台灣的隊友從轉播中也有發現。