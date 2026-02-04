我是廣告 請繼續往下閱讀

效力北海道日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊，昨（3）日首度進行Live BP（實戰投打），面對4個打席、用22球，控球還需要修正，他表示，許久沒有投有打者的場合，還在抓投球感覺。當日本媒體詢問孫易磊關於2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊的問題時，孫易磊平常心看待，「對手是誰對我來說，沒有到那麼重要，我每場比賽都想贏。」孫易磊昨日與西川遙輝、萬波中正以及水谷瞬共交手4打席，共投出22球，最快球速152公里，送出1次三振，被擊出1支安打，另有1次觸身球、四壞球。投完球後，孫易磊認為自身狀況還可以，但還不到最好，狀態大約70至75%，且可以準備銜接實戰。孫易磊指出，首次Live BP主要就是速球跟變化球的確認，還有對打者的感覺，「因為很久沒有投對打者的場合了，所以就是抓感覺。」由於孫易磊入選經典賽中華隊名單，日媒也相當關心孫易磊的如何看待「台日大戰」，孫易磊表示，「我覺得就是一場比賽，對手是誰對我來說，沒有到那麼重要，沒有特別去想這件事。」孫易磊直言，比起想對決哪位打者，他更希望可以贏球，「以後都有機會對決到。我每場比賽都想贏，會以最好狀態上去投，按照正常的感覺去投。」日媒問孫易磊日前在中華隊集訓時，有沒有跟隊友分享日本打者的型態，孫易磊說沒特別講什麼，「說了大概的型態，因為我也不是每個人都對過，就大概講一下感覺，因為每個國家打者的型態都不太一樣。」孫易磊表示，自己與去年變得不太一樣，即便自己是日職的投手，日本隊打者也不見得能夠掌握他的投球，「對我來說（投日本隊）沒什麼差，不會特別難投。」孫易磊預計2月中返回台灣參與中華隊第2階段集訓，他表示目前狀態不錯，不會特別想加練其他項目，「先好好維持，不要太免強自己，不要受傷。」