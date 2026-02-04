我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姜元來發現具俊曄在衛生紙上寫滿「熙媛啊」，讓他看了也很心疼。（圖／姜元來IG@clon52）

▲陸元琪（左）離婚後獨自養大兒女，兒子袁義（右）還曾默默用小帳在網路上幫她說話。（圖／陸元琪臉書）

▲雪碧去年底入境新加坡時被關在小黑屋內查看手機，性感照片全被看光，最終還被遣返回台。（圖／雪碧IG@sprite0719ss）

《NOWNEWS今日新聞》為各位統整今（4）日的娛樂新聞搶先看；酷龍成員姜元來昨日深夜發文，分享具俊曄在衛生紙上寫滿「熙媛啊」的字樣，令人不捨。已故音樂人袁惟仁與前妻陸元琪的婚姻充滿爭議，陸元琪過去曾分享，兒子袁義在網路上用私人帳號留言匿名挺她，讓她相當感動。「情色教主」雪碧去年底入境新加坡時被關進小黑屋查看手機中的性感照，最後更被遣返回台，令她身心受創相當崩潰。大S（徐熙媛）2日逝世滿1週年，丈夫具俊曄親手為她設計的雕像在當天揭幕，具俊曄好友姜元來坐著輪椅和洪祿基一同來台弔唁，姜元來昨日深夜發文，表示具俊曄當天一見到洪祿基，兩個人就抱在一起哭。姜元來後來還發現，具俊曄在休息室的衛生紙上，用韓文寫滿大S的名字，一遍遍深情寫下「徐熙媛」、「熙媛啊」的字樣，姜元來看在眼裡也相當不捨，默默把這張衛生紙留了下來。資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日過世，他與前妻陸元琪過往恩恩怨怨再度引發關注。兩人2016年因袁惟仁外遇離婚，陸元琪獨自帶小孩，離婚後竟一度遭袁惟仁的親姊指控騙婚、騙錢。當時一名以老鷹照片當大頭貼的網友在網路上替她發聲，數年後陸元琪才知竟，此人竟是兒子袁義，被孩子默默守護的真相讓她知道後也相當感動。據《鏡週刊》報導，「情色教主」雪碧過去捲入女模海外工作爭議，近日又被爆去年10月入境新加坡時，疑因手機存有OnlyFans裸露內容遭海關攔查，最終被遣返回台。她證實確有此事，稱一下機就被帶進機場「小黑屋」2次審查，手機中的性感照片遭查看，海關未說明原因便以主觀認定遣返，她還得自費補買機票。這起事件讓她心理壓力爆棚，一度求助精神科，出現恐慌、失眠等症狀。