資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日過世，他與前妻陸元琪過往恩恩怨怨再度引發關注。兩人2016年因袁惟仁外遇離婚，陸元琪獨自帶小孩，離婚後竟一度遭袁惟仁的親姊指控騙婚、騙錢。當時一名以老鷹照片當大頭貼的網友在網路上替她發聲，數年後陸元琪才知竟，此人竟是兒子袁義；被孩子默默守護的真相讓她知情後也相當感動。
袁惟仁親姊曾開轟陸元琪 神祕網友頻頻替她說話
袁惟仁與陸元琪在2016年離婚，當時輿論壓力排山倒海而來，袁惟仁的姊姊甚至跳出來指控陸元琪是為了賺取贍養費才「騙婚」。那時的陸元琪有苦難言，但在混亂的網路輿論中，她注意到有一名頭像為「老鷹」的網友，總是堅定地站出來為她說話、反擊惡意攻擊。
正義網友就是兒子袁義！陸元琪得知真相超感動
據《聯合報》報導，這份溫暖陪伴了陸元琪度過低潮，直到離婚3、4年後，她才從女兒口中得知，原來那名神祕網友正是兒子袁義。當時還只是國中生的袁義，不捨母親受委屈，刻意開小帳默默當「鍵盤俠」護媽。雖然被戳破後袁義依然裝酷不多談，但這份深沉的愛讓陸元琪至今想來仍會淚崩。
袁惟仁兒女現況曝光！袁義成攝影師、袁融是正妹網紅
如今，袁惟仁撒手人寰，兩人的孩子均已成年。23歲的袁義承襲了藝術天賦，成為一名專業攝影師，去年因拍攝小S與蔡康永在金鐘獎合體復出的照片爆紅，鏡頭下的溫暖視角備受讚譽。
而20歲的女兒袁融（綽號梓蛋）則出落得清純脫俗，精緻五官被網友盛讚撞臉韓國啦啦隊女神李珠珢，在IG擁有超過14萬粉絲追蹤。在陸元琪的悉心教養下，即便生父長年臥病且缺席父職，兄妹倆依然活出了屬於自己的光采。
袁惟仁親姊罵他兒女寡廉鮮恥 一家人恩怨糾纏已久
事實上，在袁惟仁離世前最後幾年的抗病過程中，陸元琪與孩子的處境始終尷尬。袁惟仁的大姊更曾發文怒控他的兒女們不懂孝道、寡廉鮮恥，從未前去探視過袁惟仁。但袁融事後發文解釋，他們一直都有透過袁惟仁的二姊，也就是他們的二姑姑來關心爸爸的情況，是因為其他人阻攔的關係，他們才多年未去台東親自看望爸爸。不過這些恩怨如今多說無益，逝者已矣，只盼袁惟仁安息。
資料來源：陸元琪臉書
袁惟仁兒女現況曝光！袁義成攝影師、袁融是正妹網紅
