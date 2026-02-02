資深音樂人袁惟仁（綽號小胖老師）今（2）日被好友黃韻玲證實過世，享年57歲。事實上，袁惟仁健康狀況一直都很不樂觀，2020年中風又摔倒後就成為植物人，在台東老家養病。而袁惟仁的正妹網紅女兒梓蛋（本名袁融）因撞臉啦啦隊女神李珠珢，人氣頗高；5天前梓蛋曾在IG發文，分享多張疑似飛往台東的照片，當時她貼文寫道：「雲低了點，但天空還在」，心情似乎很沉重，前往台東估計就是為了見病重的爸爸最後一面。
袁惟仁因劈腿離婚 和兒女感情不佳
袁惟仁因對婚姻不忠，在2016年與前妻陸元琪離婚，陸元琪隨後帶著一兒一女北上工作，成為辛苦拉拔小孩長大的單親媽媽。看著陸元琪的付出，讓兒女都相當孝順，卻也對袁惟仁這個爸爸不理解，因此未與他同住，也鮮少前往探視。
袁惟仁病逝 女兒梓蛋5天前疑飛台東見他最後一面
而袁惟仁的死訊今日傳出後，有網友發現他女兒梓蛋的IG早就透出哀傷氛圍。梓蛋5天前發文分享多張搭機照片，配文寫道：「雲低了點，但天空還在」，好友見狀也紛紛湧入留言安慰，「我們會一直愛妳歐」、「我們一直在」、「抱抱，我們都在寶寶」。
從照片來看，梓蛋搭機目的地是台東，如此焦急前往東部，疑似就是因為袁惟仁快撐不住了，兒女才趕去見他最後一面。而梓蛋身邊的好友們應該也是知情者，這才在梓蛋的貼文下方留下關懷字句。
陸元琪也發文 放下與袁惟仁恩怨：變得柔軟
袁惟仁的前妻陸元琪今日下午也發文，「農曆臘月十五、國曆2月2日，躺了3天養病，今天終於出門了。再一題沒做過的題目，所有事件的線條都變得柔軟，好的、壞的，都是因為有愛才成立的，祝福大家」。
陸元琪雖未指名道姓，但可看出她口中所謂「沒做過的題目」，應該就是送前夫袁惟仁最後一程。兩人之前的恩恩怨怨、感情糾紛如今都已煙消雲散，陸元琪心態明顯很平靜。
袁惟仁小檔案
出生日期：1968年6月24日
病逝日期：2026年2月2日（享年57歲）
家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女
代表作品：〈執迷不悔〉、〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉、〈離開我〉、〈旋木〉
得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
資料來源：梓蛋IG、陸元琪臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
袁惟仁因對婚姻不忠，在2016年與前妻陸元琪離婚，陸元琪隨後帶著一兒一女北上工作，成為辛苦拉拔小孩長大的單親媽媽。看著陸元琪的付出，讓兒女都相當孝順，卻也對袁惟仁這個爸爸不理解，因此未與他同住，也鮮少前往探視。
而袁惟仁的死訊今日傳出後，有網友發現他女兒梓蛋的IG早就透出哀傷氛圍。梓蛋5天前發文分享多張搭機照片，配文寫道：「雲低了點，但天空還在」，好友見狀也紛紛湧入留言安慰，「我們會一直愛妳歐」、「我們一直在」、「抱抱，我們都在寶寶」。
從照片來看，梓蛋搭機目的地是台東，如此焦急前往東部，疑似就是因為袁惟仁快撐不住了，兒女才趕去見他最後一面。而梓蛋身邊的好友們應該也是知情者，這才在梓蛋的貼文下方留下關懷字句。
袁惟仁的前妻陸元琪今日下午也發文，「農曆臘月十五、國曆2月2日，躺了3天養病，今天終於出門了。再一題沒做過的題目，所有事件的線條都變得柔軟，好的、壞的，都是因為有愛才成立的，祝福大家」。
陸元琪雖未指名道姓，但可看出她口中所謂「沒做過的題目」，應該就是送前夫袁惟仁最後一程。兩人之前的恩恩怨怨、感情糾紛如今都已煙消雲散，陸元琪心態明顯很平靜。
出生日期：1968年6月24日
病逝日期：2026年2月2日（享年57歲）
家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女
代表作品：〈執迷不悔〉、〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉、〈離開我〉、〈旋木〉
得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。
演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。
資料來源：梓蛋IG、陸元琪臉書