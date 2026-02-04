我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星週即將於下週在洛杉磯盛大登場，官方今（4）日公布了備受矚目的「名人賽」參賽名單，曾締造「林來瘋」傳奇的台裔球星林書豪（Jeremy Lin）驚喜入列！這將是他繼去年受邀擔任新秀挑戰賽榮譽教練後，連續兩年參與這場籃球盛宴，不過今年他將脫下西裝、換上球衣，親自下場展現球技。本屆全明星週移師洛杉磯快艇的全新奢華主場「直覺巨蛋（Intuit Dome）」舉行。根據官方資訊，名人賽將於台灣時間2月14日正式開打。林書豪的參賽無疑是亞洲球迷關注的最大亮點，這也是他久違地在NBA規格的場館中出賽，讓不少老球迷期待能再次看到當年「林來瘋（Linsanity）」的身手。今年的名人賽名單維持一貫的「跨界大亂鬥」風格，且陣容相當豪華有趣。除了林書豪外，還包括身高7呎6吋（約229公分）的前 NBA 人氣球員佛爾（Tacko Fall），他在禁區的統治力恐怕會讓其他業餘名人感到絕望。更有趣的是，鳳凰城太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也將親自披掛上陣，這位曾是密西根州大籃球隊成員的富豪老闆，將展現他不輸球員的籃球底蘊。此外，6屆NFL明星外接手、效力於洛杉磯電光的艾倫（Keenan Allen）也將跨界參戰。而最讓球迷跌破眼鏡的，莫過於《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）竟然也在名單之中。這位平時總是搶先爆料球員交易內幕的「爆料大神」，這回將獻出生涯首秀，他在場上的表現勢必成為網友熱議的迷因素材。