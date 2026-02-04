Netflix韓國戀愛實境節目《單身即地獄》第5季在上月20日開播，這季的男女嘉賓依然是身材與外型都十分亮眼的俊男美女，但其中一名男嘉賓李省勳卻因為籤運超差，被冠上「超衰男」的封號。節目開播後他更被爆料私下是劈腿渣男，引發討論；對此，李省勳與節目組都出面否認謠言，最近則有網友挖出他的真實身分，表示他爸爸是三星電子海外法務團隊高層，爺爺疑似為韓國前總統李明博。
《單身即地獄5》才剛開播 他被爆是劈腿慣犯
《單身即地獄5》開播沒多久，網路上就出現關於李省勳的謠言，一名帳號為「Kevin」的男子爆料，李省勳曾和TikTok百萬網紅Hena Yang交往，但在戀愛期間多次劈腿，經常約人出來見面、發生關係，不過感覺不像是想認真交友，反倒像是在蒐集獵物，讓很多女生覺得跟他約會的氣氛很怪。
李省勳否認渣男指控 節目組也幫他說話
對此，英語比韓語流利的李省勳立刻在IG限時動態用英語發文，否認渣男指控，並憤怒表示：「拜託，我知道網紅的工作是製造話題，但如果為了製造話題說謊，那是違法的」。隨後為了躲避網暴，李省勳將社群關閉神隱；眼看輿論越演越烈，《單身即地獄5》節目組本月2日也出面回應韓媒，表示已跟出演者確認過，「（劈腿）不是事實」，幫李省勳緩頰。
李省勳疑為前總統金孫！家境超優渥
而李省勳的身分背景也引起網友討論，據悉，他的爸爸是三星電子海外法務團隊高層，他本人則是柏克萊畢業的高材生，目前是頂尖股票交易公司Jump Trading的量化交易員。韓國網友還蒐集各種線索猜測李省勳的爺爺就是韓國第10任總統李明博，但該消息並未得到官方證實。
李省勳配對狂失敗 獲封地獄島超衰男
更令人感到困惑的是，李省勳身為多金帥哥，在節目上卻遲遲未與女嘉賓配對成功。截至節目的8集，李省勳依舊是地獄島常駐嘉賓，在第一場地獄島競賽時，他還抽到粉紅色球，直接被禁止參與比賽。隨後的分組賽中，李省勳也2度被抽到要與另一名男嘉賓共享同位女嘉賓當隊友，與其他人都能「兩兩組隊」的情況相比，李省勳處境超尷尬，就連他也忍不住自嘲：「我運氣是不是很差」。
影片來源：Netflix Taiwan
