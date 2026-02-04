我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（如圖）親自設計大S紀念雕像，名為「熙媛的永恆軌道」。（圖／李承道臉書）

藝人大S（徐熙媛）在2日過世1周年，她的親朋好友包含媽媽、妹妹小S（徐熙娣）、老公具俊曄等人都現身金寶山，參加由老公具俊曄為她設計的紀念雕像揭幕儀式。據悉，在大S過世1年以來，具俊曄幾乎每天都到愛妻的墓地陪伴，不變深情讓外界鼻酸。不過近日傳出具俊曄將離開台灣，回到韓國與媽媽姊姊團聚的消息。在大S的紀念雕像揭幕儀式完成後，外界都非常關切具俊曄之後的動向，據《壹蘋新聞網》報導，S家的親友透露，具俊曄預計農曆新年時會回韓國陪伴媽媽與姊姊，留在台灣的機會較小，好友姜元來與始源的出席，也讓他心情好轉許多。而紀念雕像則是他送給愛妻大S的最後禮物，以及S家的慰藉。大S過世1周年後，她的親友一起聚在金寶山玫瑰園，參與紀念雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式。而當天，除了S家族與具俊曄外，「七仙女」好友范曉萱、范瑋琪、吳佩慈，以及其他圈內好友賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、仔仔周渝民、邱瓈寬、羅志祥、Super Junior成員始源、羅志祥等，就連具俊曄昔日戰友姜元來也坐輪椅現身，相當有情有義。而在紀念雕像揭幕儀式當天，天空下起大雨，具俊曄、S媽以及小S一同掀開粉色塑膠布，雕像由具俊曄設計，看似是一位少女，雙手抱胸、緊閉著雙眼。而S媽看了忍不住緊抱雕像，並低頭數秒、捂臉看似淚崩。接著，S媽擁抱一旁的具俊曄，對方也輕輕拍著S媽的背，互動讓人不捨。在追思會上，小S也向台下的親友喊：「姊妹淘們！come on」，感謝好友們在這段時間的陪伴，而追思會現場播放著大小S所演唱、大S親自作詞的〈姐妹情深〉，也讓人忍不住鼻酸。