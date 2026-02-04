我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽3月5日開打，日本國家隊今（4）日正式宣布，效力MLB波士頓紅襪的外野手吉田正尚確定參戰，30人名單也確定出爐，有「台灣殺手」之稱的芝加哥小熊左投今永昇太，確定缺席本次經典賽，大都會火球男千賀滉大也沒打。吉田正尚去年球季因傷例行賽僅出賽55場，打擊率2成66、4轟與26分打點，還被美國媒體稱作是負資產合約，但上屆經典賽他為日本隊貢獻良多，累積打擊率破4程之外，還有2轟與13分打點，成為日本奪冠打線上的功臣之一。日本隊公布名單後，吉田正尚也發文透露心聲：「這次再次入選日本隊，真的感到很光榮，我會珍惜能跟這支最強球隊並肩作戰的機會，為了日本隊勝利，全力完成自己的任務，希望能跟和大家再一起分享最棒的時刻。」吉田正尚的加入，也象徵日本出征本次經典賽30人名單全數出爐，原本認為有望挹注的2大MLB級先發戰力今永昇太、千賀滉大，最終雙雙缺席經典賽。其中今永昇太此前國際賽2度面對中華隊，累積12.2局無失分，被稱作是台灣殺手。日本隊屆時預賽首戰交手台灣少了一個選項，是否就將由當家王牌山本由伸面對中華隊，日本監督井端弘和尚未做出決定，僅表示，「這部分還會再想一下。」投手（15位）：山本由伸（道奇）、高橋宏斗（中日）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、大谷翔平（道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（西武）、大勢（巨人）、石井大智（阪神）、種市篤暉（羅德）、松本裕樹（軟銀）、菅野智之（自由球員）捕手（3位）：中村悠平（養樂多）、坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士）內野手（7位）：村上宗隆（白襪）、小園海斗（廣島）、岡本和真（藍鳥）、牧原大成（軟銀）、源田壯亮（西武）、牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）外野手（5位）：鈴木誠也（小熊）、近藤健介（軟銀）、周東佑京（軟銀）、森下翔太（阪神）、吉田正尚（紅襪）