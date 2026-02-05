我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S的紀念雕像揭幕儀式在2日完成，她的親友都現身悼念。（圖／記者王意馨攝影）

藝人大S（徐熙媛）在2日逝世1周年，韓國KBS電視台節目《名人生老病死的祕密》也播出專題，揭露她在日本的病逝內幕，節目指出大S在旅遊期間確診後，表示想回家治療，不料前往機場途中心臟驟停，經長達14小時搶救仍回天乏術的驚人細節。節目組表示，這些內容全是由具俊曄親自授權公開，他希望藉此向外界傳達一句話：「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛」。還原大S發病的事發經過，她於2025年1月29日抵達日本後，便出現發燒與身體痠痛症狀，她試圖透過泡溫泉舒緩不適，未料導致病情惡化送急診，確診為流感併發肺炎。當時醫師建議住院治療，但大S因身處陌生環境感到不安，強烈希望能返台接受照護，家屬因此安排於2月2日搭機回國。遺憾的是，在2月2日前往機場的途中，大S病情急轉直下，在車內突然失去意識並發生心臟驟停，雖然緊急送往附近醫院搶救，進行了長達14小時的心肺復甦術與加護治療，但大S最終仍未能甦醒，不幸在日本離世。針對死因，韓國耳鼻喉科醫師李樂俊分析，大S生前患有心臟二尖瓣脫垂與癲癇病史，在服用退燒藥後又泡熱水澡，導致肺部血管壓力急劇升高，引發急性心衰竭與肺水腫。醫師指出，對於有心臟隱疾且併發肺炎的患者，高燒狀態下泡溫泉極為致命，會造成免疫與心肺系統瞬間崩潰。由於具俊曄因悲傷過度無法親自受訪，才會選擇透過授權節目的方式還原真相，他的友人姜來元更透露曾目睹具俊曄在休息室流淚，並在衛生紙寫滿大S的名字。而具俊曄至今仍風雨無阻每日前往金寶山悼念愛妻，並表示「熙媛現在躺在這裡，比我更辛苦」，不變深情讓親友與外界都忍不住鼻酸。