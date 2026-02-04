我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姜元來去年夏天親自到台灣探望大S。（圖／姜元來IG@clon52）

女星大S（徐熙媛）在2日過世滿1週年，她的老公具俊曄親手為她設計的紀念雕像在當天揭幕。其中，具俊曄酷龍隊友姜元來也坐著輪椅和好友洪祿基一同來台弔唁。而昨（3）日，姜元來發文透露去年夏天，來台與具俊曄在大S墓園相見的情景。他表示當天因為到大S墓園要經過階梯，他坐著輪椅不方便，具俊曄便直接背起癱瘓的他，並準備3個便當，一到達就跟大S說：「元來來看你了，一起吃個飯吧」，讓姜元來當場哭出來，難過到一口飯都吃不下。姜元來在昨日發文，透露去年夏天在大S墓園與具俊曄相見的情景，他表示因為看到很多具俊曄守在大S墓前的新聞，認為自己婚禮跟葬禮都沒去感到非常內疚，便直接訂機票前往台北。他表示本來想直接前往大S墓園，但還是先聯絡了具俊曄，兩人便在停車場相見，但因為到大S墓園的路程有階梯，具俊曄還為了讓好友見愛妻，直接把對方背起。具俊曄在當天準備3個便當，一個給大S、一個給姜元來、一個給自己，「裡面是40年前我去俊曄家，他給我做的韓式雞蛋拌飯」。一到大S墓園，具俊曄就說：「元來啊，跟熙媛打招呼。熙媛啊，好久沒見到元來了，一起吃個飯吧」。姜元來表示一聽到這句話馬上流下眼淚，難過到一口飯都吃不下，一旁的具俊曄也忍不住大哭。而姜元來的貼文，也讓大家知道具俊曄在愛妻離世後，都過怎麼樣的生活，讓外界都感到非常心痛又不捨。大S在2日過世1周年，具俊曄為她設計的紀念雕像，也在同天舉行揭幕儀式，她的親友S家族、七仙女、具俊曄隊友姜元來、始源等演藝圈好友，也都一起聚在金寶山玫瑰園，見證這一刻。當天天空下著大雨，具俊曄、S媽以及小S一同掀開粉色塑膠布，雕像看似是一位少女，雙手抱胸、緊閉著雙眼。S媽在看到後忍不住緊抱雕像，並低頭數秒、捂臉看似淚崩。接著她轉身擁抱一旁的具俊曄，對方也輕輕拍著S媽的背，互動讓人非常不捨。在追思會上，小S也向台下的親友喊：「姊妹淘們！come on」，感謝好友們在這段時間的陪伴，而追思會現場播放著大小S所演唱的〈姐妹情深〉，讓人忍不住鼻酸。