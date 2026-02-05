我是廣告 請繼續往下閱讀

在被交易至克里夫蘭騎士震撼全聯盟後，「大鬍子」哈登（James Harden）終於打破沉默。在接受《ESPN》名記者Ramona Shelburne專訪時，哈登首度談及離開洛杉磯快艇的心路歷程，並強調這次分手極其體面，點名感謝快艇高層並未讓他陷入難堪的處境。哈登在訪談中表現出罕見的感性，他認為職業運動雖然是門生意，但不代表一定要撕破臉。哈登特別點名感謝快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）、總裁法蘭克（Lawrence Frank）以及總教練泰隆魯（Tyronn Lue）。「在生活中，甚至不只是籃球，當事情進展不如預期時，有些方法可以在不互相傷害的情況下結束關係。也許我們只是沒能看到共同的未來，或是彼此的成長方向不再一致。」哈登堅稱，快艇領導層在處理他的要求時展現了高度尊重：「他們並沒有像外界傳聞那樣，把我放在一個奇怪或尷尬的位置，我很感激這點。」現年36歲的哈登坦言，他曾尋求一份多年續約合約，但快艇為了保持未來薪資空間的彈性而感到猶豫。與其陷入長期的僵局，哈登選擇了另一條路：「我不想感覺自己拖累了快艇的未來。我希望他們能真正獲得重建的機會，並換回一些選秀資產。」根據內幕記者Shams Charania報導，雙方在過去幾天內達成共識，這筆「球星換球星」的重磅交易——哈登換取加蘭（Darius Garland）與一枚次輪籤，讓快艇獲得了26歲的潛力核心，也讓哈登能前往奪冠機會更高的球隊，達成雙贏。對於職業生涯榮譽滿載卻唯獨缺少一枚冠軍戒指的哈登來說，加盟騎士隊是他職業生涯末期的關鍵抉擇。他直言，雖然在洛杉磯有過美好的回憶，但現在的騎士隊能提供更好的奪冠競爭力。「在克里夫蘭，我看到了贏得東區冠軍的機會。他們擁有非常優秀的球隊與教練團。儘管我很想留在洛杉磯全力一搏，但我從未贏過總冠軍。以籃球專業的角度來看，我認為現在（加盟騎士）的機會更大一些。」哈登將成為繼勒布朗·詹姆斯（LeBron James）後，克里夫蘭迎來的最具標誌性球星。這位11次入選全明星、3次得分王得主的加盟，象徵著騎士隊正式結束「等待期」，進入「贏在當下」的模式。哈登最後總結道：「這就是生意。我認為雙方都得到了想要的結果，現在都處於很好的狀態。我對克里夫蘭感到興奮，我仍會竭盡全力去追逐我的第一座總冠軍。」