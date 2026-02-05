我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士王朝傳奇大前鋒「嘴綠」德雷蒙德·格林（Draymond Green）深知，他在這支效力13年半的球隊時光可能即將結束。隨著週四交易截止日逼近，勇士為了追求公鹿巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），已將這位四冠功臣擺上貨架。在週二不敵76人的賽後，現年35歲的格林在記者會上坦言，過去幾天雖然流言蜚語不斷，但他始終將其視為生意的一部分。直到本周二，總教練科爾主動找他談話，話題不只是戰術或薪資，而是更私人的情感。格林透露：「在那一刻，我才驚覺，我甚至還沒跟她討論過這件事。」這番對話促使格林在前往週二比賽的路上，首度與兒子談論可能轉隊的可能。格林回憶道：「我問兒子：『嘿，如果我被交易了呢？』他問我為什麼球隊要交易我，我生涯從未被交易過，但這可能發生在任何人身上。」儘管可能面臨被「無情」交易的命運，格林對勇士球團卻沒有絲毫怨言。他豁達地表示，若這場在主場對陣76人的比賽就是他在金州的最後一舞，他會帶著滿滿的感激離開。我願意為這句髒話付罰款，但我就是這麼想的。我感到很幸運、很感恩，自從我建立家庭以來，我的家人從未需要搬到任何地方，這在NBA簡直不可思議。」格林強調，。「我待在這裡的時間比98%的NBA球員在同一個地方的時間都要長，我還有什麼好抱怨的？」隨著截止日倒數，勇士休息室內的焦慮感顯而易見。科爾也坦承，這次的交易大限感覺與以往完全不同，尤其是吉米·巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，球隊處於一種「詭異的處境」，這種不確定性讓每位球員都坐立難安。格林下賽季擁有價值約2800萬美元的球員選項，但無論格林最終是否在周五凌晨前被送走，這場充滿告別意味的記者會，已提前宣告了勇士王朝核心架構早晚都將會瓦解。格林最後總結道：「所有美好的事物終有結束的一天。無論是今天、明天，還是兩年後，它終究會結束。你必須對此感到釋懷。」