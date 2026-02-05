我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊（Denver Nuggets）近期面臨嚴峻的傷病挑戰，陣中大將艾倫·戈登（Aaron Gordon）的傷勢恢復前景不容樂觀。戈登在1月23日對陣密爾瓦基公鹿時，再度拉傷右側腿筋，這已是他不到一年內第三次遭受同樣的傷病困擾。醫學專家拉莫斯（Dr. Joe Ramos）近日對此發出警告，指出這類反覆發作的腿筋問題可能成為戈登職業生涯的長期隱患，甚至可能讓他缺席即將到來的季後賽。針對戈登的傷勢，著名醫師兼人身傷害律師拉莫斯在丹佛體育電台104.3（Denver Sports 104.3）的節目中表達了擔憂。拉莫斯醫師指出，腿筋傷勢是極難根治的頑疾，尤其是當一名球員在短時間內反覆受傷。「我不想在這裡當個悲觀主義者，但我老實說，我認為他面臨的是長期問題，甚至是終身問題。這些傷病留下的後遺症常會困擾運動員許久，而戈登顯然已成為其中之一。」拉莫斯醫師進一步解釋，這可能與基因體質有關，反覆的傷病意味著復健時間會拉得更長。他直接對球迷喊話：「別指望他能打季後賽了，兄弟。這屬於復發性傷病，如果沒有徹底撕裂，那就只能靠漫長的理療，別無他法。」2025年季後賽第二輪： 首次拉傷腿筋（對陣雷霆隊）。2025年11月21日： 右腿筋拉傷（對陣火箭隊），隨後缺席連續19場比賽。2026年1月23日： 回歸不到三週，再度於對陣公鹿隊時加劇同一部位傷勢。ESPN 先前報導預估戈登將缺席至少4到6周，這意味著他最快也要到2月底或3月中旬才可能重返球場，但專家認為，為了職業生涯考量，不應倉促復出。在戈登缺陣、金塊傷兵滿營（包括約基奇、布朗、卡麥隆強森、瓦蘭丘納斯皆曾缺陣）的困境下，三年級生佩頓·沃森（Peyton Watson）挺身而出，成為丹佛的救星。自11月21日戈登首度受傷以來，沃森打出了生涯代表作，場均可得到17.8分、5.2籃板、2.2助攻，投籃命中率50.2%，三分命中率高達43.8%，場均還能送出1.2次阻攻與1.0次抄截。沃森將於本賽季結束後成為受限制自由球員（RFA），他火熱的表現無疑為自己爭取到了更優厚的合約籌碼，也讓金塊在失去戈登後，仍能在競爭激烈的西區保有一戰之力。