NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限進入最後24小時，洛杉磯湖人當家球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）拋出震撼彈！根據《The Athletic》資深記者Joe Vardon與Jason Lloyd報導，詹姆斯身邊的消息人士透露，這位41歲的傳奇巨星將在今年夏天成為完全自由球員，並將克里夫蘭騎士視為職業生涯第24個賽季的明確目的地，為此他也願意降低自己的薪資來上演英雄返鄉戲碼。
詹姆斯認清市場現實 願意大幅降薪
報導指出，詹姆斯目前已意識到NBA市場的現實。雖然他本季在湖人領取5260萬美元的高薪，但為了在生涯末年追求第5座總冠軍，他已準備好接受遠低於目前薪資的合約條款。
如果一切成真，這將是詹姆斯職業生涯第三度披上騎士戰袍。他在2014年重返克里夫蘭，並在2016年帶領球隊奪得隊史唯一一座總冠軍。身為阿克倫（Akron）子弟，詹姆斯對於在故鄉結束職業生涯展現出濃厚興趣。
「雙詹」夢幻聯手 奧運金牌拍檔再續前緣
若詹姆斯順利回歸，他將與騎士剛交易獲得的11次全明星後衛詹姆斯-哈登（James Harden）組成震撼聯盟的「雙詹」連線。兩人曾共同代表美國隊奪得2012年倫敦奧運金牌，默契不言而喻。
騎士目前擁有正值巔峰的米契爾（Donovan Mitchell）以及24歲的年度最佳防守球員莫布里（Evan Mobley），陣容實力足以讓詹姆斯再次具備爭冠競爭力。米契爾從小就視詹姆斯為偶像，當年詹姆斯宣佈加盟熱火時，米契爾甚至就在直播現場；而莫布里對詹姆斯的加盟也抱持正面態度。
湖人策略轉向 押注今夏市場
與此同時，湖人在本次交易大限前的策略也趨於保守。根據記者Dan Woike報導，湖人已逐漸被擠到交易市場的邊緣，主因是球團決定將所有賭注押在今年夏天。隨著詹姆斯5260萬美元合約到期，以及克雷貝爾（Maxi Kleber）、文森特（Gabe Vincent）合約結算，湖人預計可釋放出超過2250萬美元的空間。
湖人此前放棄追逐亨特（De'Andre Hunter），主因是不願承擔長約而損害夏季的操盤彈性。球團計畫在保留最大空間的前提下，重新簽下里夫斯（Austin Reaves）。
詹姆斯本季為湖人出戰32場，場均仍能貢獻22.0分、5.7籃板、6.6助攻的頂級數據。儘管目前擁有交易否決權的他預計會留在洛杉磯打完本賽季，但夏天的「回鄉戲碼」已呼之欲出。對於克里夫蘭球迷而言，能在這名史上最偉大球員的第24個賽季迎回英雄，無疑是今年球季最令人期待的劇本。
消息來源：The Athletic
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，詹姆斯目前已意識到NBA市場的現實。雖然他本季在湖人領取5260萬美元的高薪，但為了在生涯末年追求第5座總冠軍，他已準備好接受遠低於目前薪資的合約條款。
如果一切成真，這將是詹姆斯職業生涯第三度披上騎士戰袍。他在2014年重返克里夫蘭，並在2016年帶領球隊奪得隊史唯一一座總冠軍。身為阿克倫（Akron）子弟，詹姆斯對於在故鄉結束職業生涯展現出濃厚興趣。
若詹姆斯順利回歸，他將與騎士剛交易獲得的11次全明星後衛詹姆斯-哈登（James Harden）組成震撼聯盟的「雙詹」連線。兩人曾共同代表美國隊奪得2012年倫敦奧運金牌，默契不言而喻。
騎士目前擁有正值巔峰的米契爾（Donovan Mitchell）以及24歲的年度最佳防守球員莫布里（Evan Mobley），陣容實力足以讓詹姆斯再次具備爭冠競爭力。米契爾從小就視詹姆斯為偶像，當年詹姆斯宣佈加盟熱火時，米契爾甚至就在直播現場；而莫布里對詹姆斯的加盟也抱持正面態度。
湖人策略轉向 押注今夏市場
與此同時，湖人在本次交易大限前的策略也趨於保守。根據記者Dan Woike報導，湖人已逐漸被擠到交易市場的邊緣，主因是球團決定將所有賭注押在今年夏天。隨著詹姆斯5260萬美元合約到期，以及克雷貝爾（Maxi Kleber）、文森特（Gabe Vincent）合約結算，湖人預計可釋放出超過2250萬美元的空間。
湖人此前放棄追逐亨特（De'Andre Hunter），主因是不願承擔長約而損害夏季的操盤彈性。球團計畫在保留最大空間的前提下，重新簽下里夫斯（Austin Reaves）。
詹姆斯本季為湖人出戰32場，場均仍能貢獻22.0分、5.7籃板、6.6助攻的頂級數據。儘管目前擁有交易否決權的他預計會留在洛杉磯打完本賽季，但夏天的「回鄉戲碼」已呼之欲出。對於克里夫蘭球迷而言，能在這名史上最偉大球員的第24個賽季迎回英雄，無疑是今年球季最令人期待的劇本。