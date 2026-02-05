藝人大S（徐熙媛）去年2月2日於日本因肺炎併發急性心衰竭過世，時隔1年過去，整個娛樂圈不忘哀悼、緬懷，讓人感嘆時光飛逝。回顧大S當時與小S（徐熙娣）、S媽（黃春梅）等一家旅遊過程，一名聲稱旅遊團導遊的網友指出，大S離世前因感冒纏身，去年1月31日至2月1日之間共4度送醫，接連診斷出流感、肺炎，爾後大S欲搭機返台，前往機場途中，其狀況惡化，心臟驟停，被送到附近醫院搶救，經過14小時後仍回天乏術。
大S病逝前4度送醫！S家日本旅遊過程曝光
大S過世一年，至今仍讓外界難以承受，悲痛心情揮之不去，回顧其去年赴日本旅遊過程，一名網友聲稱擔任S家人的旅遊團導遊，指出大S感冒病情還沒嚴重時，一家四處找醫院治療，「31號沒出屋，然後晚上讓救護車拉走了，半夜給送回來了，送回來之後，1號那天我就拉著大S、小S，還有她媽跟她老公回京都」，而到了半路，大S再到小醫院檢查，怎料沒用，只好轉至大醫院，被診斷出患上流感。
隨後，大S先服用醫生給開的藥，身體狀況有些好轉，一行人到了東京，後來恐怕耽誤旅遊行程，沒有再回去醫院看病，「結果半夜感覺不行了，然後叫了救護車，拉到醫院，然後2號早上7點多就死了。」該名網友鉅細靡遺地詳述過程，引發眾人熱議。果不其然，由於大S生前患有心臟二尖瓣脫垂症，當時服藥後，還泡進溫泉中，加重心臟負擔，因為熱水浴會讓肺血管壓力升高，導致急性心衰竭和肺水腫。
事實上，近日韓國節目《名人生老病死的祕密》也還原大S過世前的時間軸，表示當時S一家預計帶她回台治療，怎料在前往機場的途中，大S狀況惡化，心臟驟停，被送到就近醫院搶救，經過14小時急救後，依舊回天乏術、於當地病逝，噩耗震驚世人。此段經過，透過具俊曄授權公開，該節目組同時轉達：「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」讓大家再度憶起1年前過世的大S，內心百般不捨。
📌大S個人小檔案
本名：徐熙媛
出生：1976年10月6日
逝世：2025年2月（享年48歲）
家中排行：老二（大姊徐熙嫻、妹妹徐熙娣）
配偶：具俊曄（2022年2月8日韓國登記結婚、2022年3月28日台灣登記結婚）
代表作：電視劇《流星花園》、《流星花園II》、《戰神》、《泡沫之夏》
電影《保持通話》
節目《娛樂百分百》、《大小愛吃》
獎項紀錄：以《流星花園》入圍第36屆金鐘獎戲劇節目女主角
以《保持通話》入圍第28屆香港電影金像獎最佳女主角、第52屆亞太影展最佳女主角
美國電影網站《TC Candler》世界百大最美臉孔第89名
