▲彭小刀今日出席《細細山路私密達》開播記者會。（圖／客家電視提供）

藝人大S（徐熙媛）在2日過世1周年，她的親友們一同聚在金寶山參加她的紀念雕像揭幕儀式。而今（4）日大S好友彭小刀出席《細細山路私密達》開播記者會，也談到失去大S後的心境，感性表示大小S感情太刻苦，大讚大S心地好到難以相信，是自己心目中永遠的仙女，還透露大S曾跟吳佩慈說：「如果妳以後有什麼事，我會賺錢養妳」。彭小刀在今日出席《細細山路私密達》開播記者會，大讚大S的俠女個性，「她心地好到讓人難以置信」，還透露大S曾和吳佩慈說：「如果妳以後有什麼事，我會賺錢養妳」。而大S在淡出演藝圈後，還把身邊經紀人引薦給彭小刀，非常講義氣，「她很照顧身邊人，永遠都是我心目中的仙女」。彭小刀也提到大小S的深厚感情，「她們很愛對方，互相扶持」，直呼外界無法體會姊妹倆真正的感情。彭小刀在大S過世後，也一直有傳訊關心小S，展現不變的友情。《細細山路私密達》由台韓聯合製作，今日舉行正式開播記者會。節目核心成員金鐘得主彭小刀、韓國國民三金影后金荷娜、人氣男團INFINITE主唱南優賢，以及百萬人氣YouTuber肌肉山山首度合體出席。節目名稱巧妙融合客語「細路」（小徑）與韓語語尾「私密達」，象徵台韓文化在古道上的浪漫交匯。大勢演員李濬榮雖遺憾缺席記者會，但驚喜捎來VCR向現場致意。影片中他開場便以流利客語問候，並感性分享：「在為期10天的旅程中，與成員們共同經歷了許多充滿新鮮感的『第一次』，並在過程中深度體驗客家文化與美食」。他更感性表示：「能親自走過客家先輩們曾行經的古道，是一段極其珍貴且難忘的回憶」。影片最後，李濬榮再次用客語驚喜告白「承蒙你（謝謝）」與「𠊎愛你（我愛你）」。《細細山路私密達》將於2月8日晚間8點在客家電視首播，晚間9點於中華電信MOD、Hami Video影劇館+、LINE TV上架；2月28日起晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立綜合台接力播出。誠摯邀請觀眾鎖定《細細山路私密達》，一同感受每一段山路背後的感動與故事。