我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「AD」戴維斯交易包裹完整內容。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限日爆發震撼全聯盟的超級交易！達拉斯獨行俠在今（5）日達成一項涉及8名球員及多枚選秀權的大型協議，將當家球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師。這筆交易宣告獨行俠去年以唐西奇（Luka Doncic）換回AD的實驗正式失敗，球隊將全面進入以超級新秀弗拉格（Cooper Flagg）為核心的新時代。根據ESPN與多家美媒報導，這樁「4換4」的大型交易架構如下：華盛頓巫師獲得：安東尼-戴維斯（Anthony Davis）、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）、艾克森（Dante Exum）。達拉斯獨行俠獲得：米德爾頓（Khris Middleton）、強森（AJ Johnson）、布蘭漢姆（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley III）、2枚首輪選秀權（包含雷霆2026年首輪、勇士2030年受保護首輪）、3枚次輪選秀權。獨行俠這項舉動被視為對前任總經理哈里森（Nico Harrison）去年驚天交易的徹底否定。AD在效力達拉斯期間飽受傷病困擾，近兩季僅出賽31場。隨著哈里森在去年11月下台，球團決定不再圍繞AD建隊。目前獨行俠戰績19勝31負，排名西區第12，在明星後衛歐文（Kyrie Irving）因ACL重傷無限期缺陣的情況下，球隊決定清空薪資空間，讓場均貢獻20.1分的超強新秀弗拉格擁有絕對球權。此次換回的球員多為即將到期的合約，有助於獨行俠在今年夏天重新佈局。華盛頓巫師則展現了極速脫離重建的野心。繼1月9日換得崔楊（Trae Young）後，現在又補進AD，組成了聯盟最強大的內外線組合之一。儘管AD目前因手部韌帶撕裂缺陣，崔楊也仍在傷兵名單中，但巫師計畫在下半球季讓兩人復出，聯手2024年榜眼薩爾（Alex Sarr）衝擊東區季後賽席次。