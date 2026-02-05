我是廣告 請繼續往下閱讀

▲快艇交保羅送到暴龍，交易清單一覽。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

洛杉磯快艇與40歲傳奇控衛「CP3」克里斯-保羅（Chris Paul）短暫且低迷的第二次合作宣告終結。根據ESPN權威記者Shams Charania 報導，快艇已與多倫多暴龍、布魯克林籃網（Brooklyn Nets）達成三方交易協議，正式將保羅送往北境。根據消息來源，這樁在交易大限前夕達成的協議內容如下：多倫多暴龍獲得： 克里斯-保羅（Chris Paul，來自快艇）。布魯克林籃網獲得： 阿巴吉（Ochai Agbaji，來自暴龍）、2032年次輪選秀權（來自暴龍）、現金（來自快艇）。洛杉磯快艇獲得： 薪資空間彈性與名額。保羅在2025-26賽季重返快艇，原本備受球迷期待，但實質影響力卻微乎其微。自12月初以來，保羅就因個人因素遠離球隊，加上他曾表達希望有更多時間陪伴家人，外界一度猜測這位準名人堂球星會選擇在季中直接退休。隨著這筆交易達成，快艇成功清出了保羅的合約空間。雖然保羅為這支球隊留下了無數經典回憶，但第二次效力的數據與影響力顯然已不復當年。儘管暴龍願意接手保羅，但這並不代表保羅會穿上暴龍球衣出賽。Shams Charania 指出，暴龍球團並未要求保羅向球隊報到，且不排除在接下來的 24 小時內，繼續與其他球隊討論關於保羅的後續交易。這筆交易讓保羅的NBA生涯至少能延續到本賽季結束。若暴龍無法在截止日前將其轉賣，保羅可能會面臨買斷，或是以老將身份指導暴龍的年輕球員。籃網在此交易中低價標得年輕側翼阿巴吉以及未來的選秀資產，持續儲備重建能量。