NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕，克里夫蘭騎士持續大動作重整陣容。繼日前震撼交易換來哈登（James Harden）後，根據ESPN權威記者Shams Charania報導，騎士已與猶他爵士達成協議，將後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）以及兩枚未來次輪選秀權送往爵士。然而，鮑爾恐怕不會有機會穿上爵士球衣。據NBA內幕記者Chris Haynes指出，爵士計畫在交易完成後隨即釋出鮑爾，這將使他成為完全自由球員，可以自由與其他球隊簽約。這筆交易被視為騎士典型的「薪資拋售」（Salary Dump）操作。騎士目前的團隊薪資高出第二層土豪線（Second Apron）約1400萬美元，為了避免觸發嚴苛的懲罰條款（如凍結2033年首輪選秀權），球團必須出清鮑爾本季約1000萬美元的合約。此外，騎士近期透過將亨特（De'Andre Hunter）送往沙加緬度國王（Sacramento Kings），換回了Dennis Schroder與Keon Ellis兩名後衛，這也讓鮑爾在輪替名單中變得可有可無。《ClutchPoints》記者Brett Siegel隨後證實，這實際上是一筆涉及亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）的三方交易。具體架構如下：猶他爵士獲得：鮑爾、2028年騎士次輪選秀權、2032年騎士次輪選秀權。亞特蘭大老鷹獲得：蘭代爾（Jock Landale）。克里夫蘭騎士獲得：薪資空間與名額。球哥下一站？巫師、黃蜂傳出興趣鮑爾本賽季從嚴重的膝傷中復出，為騎士出賽35場，場均上場20.9分鐘，繳出4.6分、4.0籃板與3.9助攻的成績。雖然投籃命中率大幅下滑，但他優異的傳球視野與防守本能仍具一定價值。在他確定將恢復自由身後，市場上已有球隊對他表達興趣。據報導，華盛頓巫師與夏洛特黃蜂皆有意網羅這位前榜眼秀，希望能補強後場深度。