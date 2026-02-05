去年才風光加盟達拉斯獨行俠的10屆全明星前鋒「AD」戴維斯（Anthony Davis），在效力短短1年後，今（5）日正式被送往華盛頓巫師。這樁涉及8名球員與5枚選秀權的「4換9」史詩交易，不僅宣告獨行俠去年送走唐西奇（Luka Doncic）的實驗徹底失敗，也標誌著達拉斯將全面進入「弗拉格（Cooper Flagg）時代」。對於這樁獨行俠與巫師的交易，權威媒體《ESPN》對於獨行俠給出「B」；拿下AD的巫師竟只拿到「C」的評價。
交易細節曝光：巫師梭哈老將 獨行俠大清倉
根據ESPN與多家美媒報導，這樁重磅交易的具體內容如下：
華盛頓巫師獲得： 戴維斯（Anthony Davis）、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）、艾克森（Dante Exum）。
達拉斯獨行俠獲得： 米德爾頓（Khris Middleton）、AJ-強森（AJ Johnson）、布蘭漢姆（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley III）、2枚首輪籤（2026雷霆、2030勇士受保護）及3枚次輪籤。
獨行俠評級B：止損戴維斯1.2億美金薪資 梭哈狀元弗拉格
獨行俠在去年11月撤換總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊的方針發生180度大轉彎。《ESPN》認為，戴維斯在達拉斯期間傷病不斷，目前仍因手部扭傷缺陣，加上他領著聯盟第7高薪的超級肥約，讓獨行俠決定提前止損。
透過此交易，獨行俠成功清掉戴維斯剩下1.2億美金的薪資壓力，並在今夏最多可以再騰出6700萬美金的薪資空間。《ESPN》指出，目前獨行俠戰績低迷，首要任務就是讓20歲的超級新秀弗拉格成為絕對的核心，並在2026年選秀會中爭取更高的順位。《ESPN》評級認為，雖然換回的選秀權順位靠後，但對急於重建且缺乏選秀權儲備的獨行俠來說，這是一樁合理的交易。
巫師評級C：湊齊「崔楊＋戴維斯」豪賭 重建操之過急？
巫師隊繼上個月交易得來崔楊（Trae Young）後，再度出手拿下戴維斯，組成了帳面實力驚人的內外雙核。《ESPN》指出，巫師試圖將2老將搭配2024年榜眼薩爾（Alex Sarr）與喬治（Kyshawn George）等年輕球員，搭建一套「老少兼具」極具競爭力的組合。
然而，《ESPN》認為這筆操作風險極高。戴維斯與薩爾的內線組合在進攻端存在兼容性的問題，且球隊在核心球員尚未完全成熟時就急於引進高薪老將，如同「將還沒烤熟的麵包提前拿出來」。若戴維斯與崔楊無法在下賽季保持健康，巫師恐將背負巨大的財政與戰績壓力。
最後，《ESPN》認為獨行俠接下來可能持續清倉，包括華盛頓（P.J. Washington）與加福德（Daniel Gafford）等即戰力都有可能被換成選秀權。而巫師則將進入磨合期，期待「崔楊＋戴維斯」的老將組合能在接下來的賽季攜手年輕小將衝擊東區季後賽席次。
消息來源：《ESPN》
