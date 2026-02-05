我是廣告 請繼續往下閱讀

▲相較之下，MVP競爭對手約基奇（Nikola Jokić）本季已缺席16場，若再缺賽一場便會喪失角逐個人獎項的資格。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今（5）日宣布，當家球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在日前對陣魔術隊的比賽中不幸「腹部拉傷」，將至少缺席全明星賽前剩餘的所有賽事，並預計在全明星週末後進行重新評估。這也意味著身為今年明星賽先發成員的他，將被迫退出明星週的活動。身為去年年度MVP得主，SGA本季表現依舊殘暴，目前以場均31.8分、6.4助攻高居聯盟得分榜第二。日前大勝魔術的比賽中，他打了28分鐘攻下20分，將個人「連續得分20+」的紀錄推向史上第二長的121場，距離張伯倫（Wilt Chamberlain）的126場神紀錄僅差5場。然而，這次突如其來的傷病不僅暫停了他的紀錄挑戰，也讓全明星賽「世界隊」先發位置出現空缺。外界預期聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）將在近日宣布替補人選，火箭中鋒申京（Alperen Sengün）與76人球星恩比德（Joel Embiid）被視為最熱門的遞補名單。面對一哥缺陣，雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）在交易大限前火速出手。根據《ESPN 》報導，雷霆已達成協議，送出2026年來自火箭的首輪籤（前4順位保護）以及3枚次輪選秀權，從費城76人換來二年級後衛麥肯（Jared McCain）。麥肯去年曾是新人王熱門人選，雖然本季在76人輪替中略顯邊緣化，但他精準的三分外線與穩定的第二持球點特性，被認為是填補SGA缺陣火力的理想對象。這筆交易也能看出雷霆在SGA受傷後，仍維持著極強的競爭野心，不願輕易讓出西區第一的寶座。根據聯盟規定，角逐MVP等年度大獎需至少出賽65場。目前雷霆51場比賽中，亞歷山大已出賽49場，即便他一路休息到三月初，仍有餘裕能競爭個人的年度獎項。相較之下，MVP競爭對手約基奇（Nikola Jokić）本季已缺席16場，若再缺賽一場便會喪失角逐個人獎項的資格。雷霆目前的策略顯然是確保SGA獲得充分休息，以備戰競爭激烈的西區季後賽。