就在NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限（2月5日）進入最後衝刺階段，芝加哥公牛持續其激進的陣容重整行動。根據ESPN權威記者Shams Charania報導，公牛、夏洛特黃蜂與奧克拉荷馬雷霆已達成一項三方交易。公牛送出了效力多年的主力後衛懷特（Coby White）以及剛入隊的老將康利（Mike Conley Jr.），換回得分手賽克斯頓（Collin Sexton）以及潛力新秀迪恩（Ousmane Dieng）。

公牛、雷霆、黃蜂三方交易架構詳情

這筆在交易截止日前夕達成的「3換4」三方交易細節如下：

芝加哥公牛獲得： 賽克斯頓（Collin Sexton）、迪恩（Ousmane Dieng）、三枚未來次輪選秀權。

夏洛特黃蜂獲得： 懷特（Coby White）、康利（Mike Conley Jr.）。

選秀權細節： 公牛獲得2029年黃蜂與金塊中順位較差的次輪籤，以及兩枚2031年次輪籤。

公牛策略分析　解決後場擁擠與財務彈性

公牛隊在過去幾天內連續發動多筆交易，包括將武切維奇（Nikola Vucevic）送往塞爾提克（Celtics），這顯示球團正致力於創造未來的財務彈性。

由於此前交易換回了艾維（Jaden Ivey）、西蒙斯（Anfernee Simons）加上隊內原本的吉迪（Josh Giddey）、瓊斯（Tre Jones）及多蘇穆（Ayo Dosunmu），導致公牛後場人滿為患。這使得合約即將到期且本季受傷病困擾僅出賽29場的懷特變得可以被交易。懷特自2019年首輪被公牛選中以來一直是球隊的核心，近三季場均得分皆維持在18至20分之間。

黃蜂迎來得分手　康利未來動向成疑

對於正處於七連勝佳績的夏洛特黃蜂而言，引進場均能貢獻18.6分與4.7助攻的懷特無疑是強大的戰力補強。

然而，老將康利的處境則較為特殊。由於康利在短時間內被二度交易（先到公牛再到黃蜂），根據NBA規定，若他隨後與黃蜂達成合約買斷（Buyout），他將有資格以老將底薪重返其前東家明尼蘇達灰狼（Timberwolves）。康利本季場均僅能貢獻4.4分，目前正處於兩年2070萬美元合約的最後一年。

公牛透過這次交易不僅獲得了26歲的得分手賽克斯頓，還補進了2022年首輪新秀迪恩，進一步年輕化核心陣容。隨著交易大限即將截止，公牛是否還有後續動作，或是就此進入「重建期」值得持續關注。

消息來源：ClutchPoints

