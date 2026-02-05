達拉斯獨行俠在今（5）日送走去年驚天交易換來的核心長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）後，正式宣告進入「弗拉格（Cooper Flagg）時代」。隨著交易大限進入倒數24小時，聯盟目光全聚焦在另一位明星後衛厄文（Kyrie Irving）身上，獨行俠是否會連他也一起清掉？對此厄文的經紀人對權威媒體人Marc J. Spears表示：「厄文正在消化這些變動，但他依然致力於效力獨行俠。」另一外名記Brian Windhors也認為若是下個賽季弗拉格與厄文不契合，到時候再交易厄文也不遲。
厄文留隊意念堅定！經紀人：他正與球隊共進退
儘管獨行俠陣容發生地震級變動，但根據《Andscape》記者Marc J. Spears在《NBA Today》節目中指出，厄文目前並無離隊打算。Spears透露，他與厄文的經紀人Shetellia Riley Irving聯繫後得知，厄文目前正冷靜消化球隊的變動，並強調他依然致力於效力達拉斯。
現年33歲的厄文自去年3月左膝前十字韌帶（ACL）撕裂以來，已缺陣將近1年的時間。消息來源指出，厄文在復健過程中與球團保持良好溝通，目前已開始進行一對一訓練，並配合球隊的長期規劃。
總管換人、方針大轉彎！圍繞「弗拉格」重建
獨行俠在去年11月開除原總經理哈里森（Nico Harrison）後，由瑞卡迪（Matt Riccardi）與芬利（Michael Finley）接掌，方針轉向「保護資產」與「長期重建」。透過送走戴維斯，獨行俠清掉了高達1.2億美金的薪資壓力，成功降至奢侈稅與兩道土豪線以下。
薪資專家Bobby Marks分析，獨行俠現在擁有極大的財務靈活性，可以完全圍繞19歲的超級新人狀元弗拉格（Cooper Flagg）來打造全新、且極具競爭力的陣容。弗拉格本季表現驚人，日前剛砍下49分刷新隊史新人紀錄，正式接過達拉斯新領袖的權杖。
ESPN記者勸「繼續擺爛」：別讓厄文今年回歸！
對於獨行俠的下一步，ESPN權威記者Brian Windhorst給出了極為大膽的建議。他認為獨行俠在交易走戴維斯後，已經成功解套天價奢侈稅的壓力，現在最不需要做的就是「贏球」。
「他們不應該讓他（厄文）現在回來，這季不該贏球，大家應該一起擺爛（Tank）。」Windhorst直言，獨行俠現在擁有19歲的超級新秀弗拉格，他日前才狂轟49分刷新隊史新人紀錄，展現接班架勢。Windhorst建議，讓厄文徹底休養至下個賽季，屆時再以健康的姿態與弗拉格聯手，「如果到時候兩人不契合，再交易厄文也不遲。」
主帥基德：厄文復出無明確時間表
獨行俠總教練基德（Jason Kidd）目前對厄文的歸隊時間仍保持謹慎，僅表示厄文目前精神狀態極佳，但「沒有明確的復出時間表」，預計至少要到明星賽後才會有進一步評估。隨著球隊目前戰績排名西區倒數、衝擊季後賽無望，獨行俠顯然更傾向於「保護資產」，而非冒險讓球星回歸。
消息來源：《Heavy Sports》