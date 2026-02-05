我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊在結束漫長的客場八連戰回到主場之際，驚傳禁區戰力折損。NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟今（5）日宣布，湖人隊替補中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）因在1月31日對陣華盛頓巫師隊的比賽中，推倒對方吉祥物，遭處以禁賽一場處分，將缺席明日對陣費城76人的關鍵比賽。這起罕見的禁賽事件發生在1月31日湖人作客華盛頓的賽前介紹環節。根據外媒報導，當時海耶斯在巫師隊球員入場時，與巫師隊吉祥物「G-Wiz」發生肢體接觸，並用力將其推開。儘管吉祥物並未受傷，但聯盟在檢視錄影畫面後認為，海耶斯的行為超出了球員與吉祥物之間常見的互動範疇，判定為過度生理侵略。這次禁賽將導致海耶斯損失約19824美元（約合新台幣62.7萬元）的薪資。雖然球員與吉祥物的「恩怨」在NBA屢見不鮮，但海耶斯卻成為近年來極少數因「襲擊吉祥物」而遭到正式禁賽的案例。海耶斯本季表現穩定，出賽41場中平均貢獻6.4分、3.8籃板，投籃命中率高達77.5%，是總教練瑞迪克（JJ Redick）板凳席上重要的一員。在他缺陣期間，雙向球員提米（Drew Timme）預計將獲得更多的上場時間。提米近期在瑞迪克的「雙塔戰術」中逐漸站穩腳步，他在1月曾單場砍下生涯新高的21分，精湛的籃下腳步與三分投射能力，預計將成為板凳端明日填補禁區空缺的首選。海耶斯在湖人的角色重要性於去年戴維斯（Anthony Davis）被交易至獨行俠後大幅提升，本季他在艾頓（Deandre Ayton）輪休時的先發表現也備受好評。值得一提的是，海耶斯日前才剛宣布將參加今年明星賽的灌籃大賽，如今卻因這次奇葩的禁賽而登上了新聞版面。