▲桂綸鎂對著鏡頭說出「濃～醇～香」，是陪著許多觀眾一起長大的回憶。（圖／翻攝自YouTube）

牛奶富含高鈣、高蛋白質，是許多現代人補充營養最簡單的方式，也是許多家庭的必備飲品之一，；這也讓人想到曾經聲勢最高的林鳳營鮮奶，還找來桂綸鎂、，不過後來卻爆出頂新集團地溝油事件讓民眾拒買，就連桂綸鎂都在鏡頭面前呼籲廠商做人要有良心。很多台灣觀眾第一次記住桂綸鎂，並不是在電影首映會，而是在林鳳營鮮奶廣告！畫面中，她留著俐落秀麗的短髮，對著鏡頭輕聲說出「濃～醇～香」，語調溫柔卻令人難忘，那句台詞不只是一支鮮乳廣告，更像是一段陪著觀眾長大的日常記憶，也讓桂綸鎂成為林鳳營鮮乳最具代表性的代言臉孔之一。然而，這段看似純粹的品牌合作，卻在2014年迎來劇烈轉折，隨著頂新集團黑心油事件爆發，社會對食安問題的憤怒與不安瞬間升高，即使林鳳營並非油品品牌，仍因隸屬同一集團而遭到全面抵制，代言人桂綸鎂也被捲入輿論風暴之中，承受外界質疑與壓力。面對排山倒海的聲浪，桂綸鎂沒有選擇沉默，她多次在公開場合表態，直言食安問題不只是單一事件，她呼籲企業主、政府與大眾，不要為了金錢而泯滅良心、忘記初心。桂綸鎂也說明，自己在接下代言前，曾要求產品必須具備完整、合格的檢驗報告，並在合約中明確載明食安相關規範，認為「當時已做了最好的把關」，即便如此，談到黑心油事件，她仍誠懇表示「我很抱歉」，但也坦言並不後悔代言林鳳營，因為她相信，自己所代言的產品本身沒有問題。回頭看林鳳營鮮乳的廣告歷史，桂綸鎂並非唯一留下深刻印象的代言人，早年張艾嘉、劉若英、李心潔以溫柔知性的形象，為品牌奠定家庭與信任感，其中張艾嘉更被視為代言時間最長的一位，她拍攝的「客廳出現乳牛」系列廣告，至今仍被視為經典，到了2013年，陳柏霖以彈吉他、喝牛奶的清新形象登場，成功拉近與年輕世代的距離，次次皆在觀眾心中留下深刻印象。