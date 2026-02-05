我是廣告 請繼續往下閱讀

楊紫瓊的高鈣奶粉廣告，仍強調她拍動作戲的靈活身手，突顯女性補充鈣質、對骨骼和身體健康的重要性。

楊紫瓊是目前唯一的華人奧斯卡影后，在歐美演藝界也有一定的地位。

台灣鮮乳售價高，不少人喜歡到超市購買大瓶裝的牛奶，才覺得經濟、實惠。，獲得高聲量的包括初鹿、瑞穗、阿秀、崙背、六甲田莊等五大品牌，不過不只鮮乳很夯，奧斯卡影后楊紫瓊曾在46歲時開始擔任高鈣奶粉代言人，廣告中大秀後空翻等真功夫，也曾讓媽媽族群被燒到狂買回家中沖泡來喝，幫自己補鈣。想要喝到牛奶的滋味與其中的營養，不見得一定只能買瓶裝的成品，也有人是買奶粉回家沖泡，而楊紫瓊的「武打女王」形象剛好符合廠商強調的健康、活力，因此相中她成為高鈣奶粉代言人，那時她雖已年近半百，要翻滾、蹲馬步都沒問題，展現真功夫，氣勢十足。她也善盡代言人職責，透露從小就在媽媽影響下，熟知喝牛奶的重要性，注意鈣質攝取。當年的楊紫瓊已經從華人影壇成功打進好萊塢，演技上的表現逐漸受到重視，卻還不是奧斯卡影后，卻被奶粉廠商看好，由於效果不錯，之後還幾度續約、推出新的內容，也讓她和該品牌的連結更深。後續一支呈現她一整天生活面貌的廣告中，她還難得有穿上裙子與高跟鞋的造型，更一路跑上樓，行動力依然俐落。楊紫瓊在當時還差不多在半百左右，透露平日一起床就拉筋，喜歡吃綠色食物，尤其是花椰菜，很注重飲食，卻沒有特別吃健康食品來補助，自己不太喜歡喝含咖啡因的飲料，倒是喝牛奶補鈣很不錯，讓她代言的奶粉更受到女性的喜愛。她後來的事業發展也出乎各方意料，不僅持續在歐美影視節目中穩定曝光，也比曾經受到推崇的鞏俐、一度被看好的章子怡，都先一步登上奧斯卡影后寶座，成了華人影星在好萊塢的指標人物之一，近期在《魔法壞女巫》上下集扮演邪惡的校長，也有不錯演出，演藝界的地位仍然崇高。